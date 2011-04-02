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Yaşam

Kurtarmaya gittiler, mahsur kaldılar

Rize'de intihar girişiminde bulunan kişiyi kurtarmak için açılan itfaiye aracının merdiveni, bu kişi kurtarıldıktan sonra çalıştırılamadı.

02 Nisan 2011 03:00

T24 - Rize'de intihar girişiminde bulunan kişiyi kurtarmak için açılan itfaiye aracının merdiveni, bu kişi kurtarıldıktan sonra çalıştırılamadı. İki itfaiyeci merdiven indirilemeyince bir dairenin balkonuna geçmek zorunda kaldı.



Rize'de intihar girişiminde bulunan kişiyi kurtarmak için açılan itfaiye aracının merdiveni, bu kişi kurtarıldıktan sonra çalıştırılamadı. İki itfaiyeci merdiven indirilemeyince apartmandaki bir dairenin balkonuna geçmek zorunda kaldı.



Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısına çıkan kişinin intihar girişiminde bulunması üzerine, bölgeye itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye çalışanları, hava yatağı açtıktan sonra itfaiye aracının merdiveni, intihar girişiminde bulunan kişinin bulunduğu yere uzatıldı.



Bir süre intihardan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştığı kişinin bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler, bu kişiyi yakalayarak geriye çektiler. Adı açıklanmayan kişi, daha sonra polis ekiplerince Tophane Polis Merkezi’ne götürüldü.



İntihar girişiminin sonuçlanmasının ardından binanın çatısına uzatılan itfaiye aracının merdiveni arızalınca indirilmedi. İtfaiye ekiplerinin arızayı gidermek için yaklaşık yarım saatlik çalışması sonuç vermeyince merdivenin sepeti, apartman dairelerinden birinin balkonuna yanaştırıldı. Sepette bulunan 2 itfaiye görevlisi, dairenin balkona geçerek mahsur kalmaktan kurtuldu.



İtfaiye aracının merdiveni ise daha sonra çağrılan bir tamirci tarafından tamir edilerek indirildi.

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