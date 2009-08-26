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Yaşam

Kurtarmaya giden kepçe can aldı

İçme suyu getirmek için kanal açarken toprak altında kalan bir işçi, toprağı kaldırmak isteyen kepçenin kurbanı oldu

26 Ağustos 2009 03:00

İçme suyu getirmek için kanal açarken toprak altında kalan bir işçi, toprağı kaldırmak isteyen kepçenin kurbanı oldu

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde, Alişeyh köyüne içme suyu getirmek için yapılan çalışma sırasında kanal açan 2 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden Yaşar Aydoğdu (64), kurtarma çalışmasına katılan kepçenin darbesi sonucu, başı koparak can verdi.

Alişeyh köyü Yayla mevkiinden köye su getirmek için kanal kazısında çalışan 2 işçi kayan toprağın altında kaldı. İşçilerden Aslan Demir (56) kendi çabalarıyla toprak altından çıkarak kurtulmayı başardı.
Diğer işçi Yaşar Aydoğdu ise onun kadar şanslı değildi; toprak altında kaldı.

Bu sırada olay yerinde bulunan Ömer Kaçar, kullandığı kepçeyle toprağı kaldırıp Aydoğdu’yu kurtarmak istedi. Ancak kepçe darbesi Aydoğdu’nun başını kopardı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Aydoğdu’nun cenazesi Sulakyurt’un Yeniceli köyünde toprağa verildi.

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