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Yaşam

Kurtarma sırasında jandarma hatıra fotoğrafı çekti!

Kaza, Konya-Karapınar karayolu İsmil Beldesi yakınlarında saat 23.30 sıralarında meydana geldi

31 Mart 2012 21:03

Konya'da demir yüklü bir TIR'ın seyir halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları sırasında iki jandarma erinin olay yerinde hatıra fotoğrafı çektirmesi "pes" dedirtti.

Konya'da dün gece demir yüklü TIR, önündeki kablo yüklü kamyona arkadan çarptı.
 
CNNTürk'te yer alan habere göre; hurdaya dönen araçta sıkışan TIR şoförü ve 'Bacaklarımı hissetmiyorum beni hemen kurtarın' diyerek gözyaşı döken yanındaki arkadaşı, ekiplerin kapıyı demir kesme makinesiyle kesmesiyle kurtarıldı.
 
Eşref Köse (47), yönetimindeki 42 K 7385 plakalı demir yüklü TIR, önünde bulunan ve Diyarbakır'a gittiği öğrenilen Mehmet Aslanlı (44) yönetimindeki 63 VS 628 plakalı kablo yüklü kamyona arkadan çarptı.
 
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen TIR'ın şoförü Eşref Köse ile yanında bulunan arkadaşı Abdullah Gündüz (45) kabinde sıkıştı.
 
Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralı Abdullah Gündüz, "Bacaklarımı hissetmiyorum. Beni hemen çıkarın" diyerek gözyaşı döktü. 
 
Aracın kapılarını demir kesme makinasıyla kesen ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar ambulanslarla hasteye kaldırıldı. Kazadan yara almadana kurtulan ancak yaşadığı şoku üzerinden atamayan kamyon şoförü Mehmet Aslanlı, "Ben Konya'dan Diyarbakır'a kablo taşıyorum. Arkamdan gelip vurdu. Ne olduğunu anlayamadım" dedi.
 
 

Askerler hatıra fotoğrafı çektirdi

 
 
Sağlık ekipleri, TIR'da sıkışan yaralılara müdahale ederken, olay yerine gelen jandarma ekibindeki bazı askerler kaza yapan araç önünde cep telefonu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 
 
Polisin kaza ile ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi. 

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