Kurtarma rezaleti

Yer Türkiye'nin okuma yazma oranının en yüksek kenti Zonguldak. 24 yaşında bir kız sara nöbeti geçiriyor.Birbirinden bilinçsiz yüzlerce vatandaş yardım(!) ediyor. Olay yerinde bulunan bir kadın kızın ağzına parmaklarını sokuyor, bir polis "sen yapamıyorsun" diyerek kendi parmaklarını kızın ağzına sokuyor.Hesapta nefes almasını sağlayacak. Orta yaşlı bir adam kızın çenesini sıkıca kavrayarak açmaya çalışıyor… İşkence bununla da bitmiyor. Yoldan geçen bir vatandaş nereden bulduysa kocaman bir soğanı kızın burnuna bastırıyor. Sara hastalığını iyileştirmeye çalışıyor…





Gazipaşa Caddesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında, yolun karşısına geçen Binnaz A., kaldırıma yığıldı. Yerde çırpınarak kriz geçiren kadına ilk müdahaleyi çevredekiler ve bir polis memuru yaptı. Binnaz A.'nın başında toplanarak rahat nefes almasını engelleyenlerden biri Binnaz A.'nın başını tutarken, polis memuru ile birlikte bir kişi kadının dilini ısırmaması için parmaklarını ağzına sokmaya çalıştı. Toplananlardan bir diğeri elleri ile genç kızın ağzını açmaya çalışırken, başka birisi de soğan koklatarak ayıltmaya çalıştı.



Bu çabalara rağmen kendine gelmeyen Binnaz A.'ya 10 dakika sonra gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Sedye ile ambulansa konulan Binnaz A., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Binnaz A.’nın epilepsi hastası olduğu ve nöbet geçirdiği, sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.



Uzmanlar, sara nöbeti geçiren bir kişiye müdahale edilirken, tükürüğünün dışarı akması ve daha rahat nefes alıp vermesi için başını hafif yana, arkaya doğru eğilmesi, elbiselerinin gevşetilmesi, dilini ısırmasını engellemek için elle çenesinin açılması, üzerine su dökülmemesi ve bazı maddeler koklatarak uyandırılmaması gerektiğini söyledi.

