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Ekonomi

Kurtarma pakedinin sona ermesine bir hafta kala; IMF, Yunanistan konusunda karamsar

"Yunanistan'daki bankaların daha çok sermayeye ihtiyaç duyabilir"

31 Temmuz 2018 20:21

Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan'ın geçtiğimiz sekiz senede kamusal yaşam üzerinde hüküm süren kurtarma paketine son vermesinden bir hafta önce, ülkedeki beklentilere dair olumsuz değerlendirmeler yaptı.

IMF tarafından yapılan açıklamada, Yunan hükümetinin mali ve cari işlem dengesizliklerini bitirdiği ve büyümeyi tekrar canlandırdığı belirtilirken, "riskler aşağı yöne eğilmiş durumda" ifadelerine yer verildi.

Yunanistan'daki bankaların daha çok sermayeye ihtiyaç duyabileceği vurgulanırken, IMF'nin bazı yetkilileri ülkenin uzun dönemli kamu borcunun sürdürülebilirliğini, bütçe ve büyüme beklentilerinin gerçekçiliğini sorguluyor.

Yunanistan 2010 yılından bu yana kredi taahhüdüyle Euro Bölgesi ve IMF'den 300 milyar eurodan fazla para aldıktan sonra gelecek ay kurtarma programından çıkmayı planlıyor.IMF raporu Yunanistan Avrupa yetkililerinin kutlamalarını durdurmuş görünüyor.

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