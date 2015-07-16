Kurtarma köpeğinin midesinden altı golf topu çıkarıldı

İngiltere’de bir kurtarma köpeğinin midesinden altı adet golf topu çıkarıldı. Röntgenle tespit edilen toplar, ameliyatla çıkarıldı. Köpeğin sahibi, “Altı golf topu yutmuş olduğuna inanamıyorum. 18 aydır benimle ve golf topu olabilecek bir yerin yakınında bulunmadık hiç” dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; İngiltere'nin Newcastle kentinde kendini iyi hissetmediği için veterinere götürülen bir köpeğin midesinden altı golf topu çıkartıldı. Yedi yaşındaki Alman çoban köpeğinin sindirim sisteminde röntgenle tespit edilen toplar acil bir ameliyatla alındı.

Murphy adlı kurtarma köpeğinin sahibi David Larson, köpeği 1,5 yıl önce aldığını ve o günden bu yana hiç golf sahalarının etrafında gezdirmediği için şaşırdığını belirtti.

Murphy'nin evde bir kemik yedikten sonra hastalandığını anlatan Larson, "Midesinde bazı yabancı maddeler vardı ama veterinerler ne olduğunu tespit edemedi. Daha sonra bir başka hastanede ameliyata alındı ve hayatı kurtuldu. Altı golf topu yutmuş olduğuna inanamıyorum. 18 aydır benimle ve golf topu olabilecek bir yerin yakınında bulunmadık hiç. Yani toplar uzun süredir midesinde olmalı" dedi.

Larson midesindeki topların alınmasından sonra Murphy'nin daha neşeli ve oyuncu hale geldiğini anlattı. Murphy'yi ameliyat eden Veteriner Mandy Ball da köpek sahiplerini hayvanlarının neler yaptığına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Ball, "Köpeğinizin top ya da taş yutma gibi alışkanlıkları varsa, tasması elinizde değilken ağızlık takmak gerekebilir" diyor.