-Kurtarılan Türk mürettebat duygularını anlattı İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Somalili korsanlar tarafından yaklaşık 16 ay önce kaçırılan Malta bandıralı Yunan firmasına ait ''MV Olib-G'' gemisinin kurtarılarak Türkiye'ye getirilen mürettebatlarından Mustafa Arıcıoğlu, ''Artık Türkiye'ye dönemeyeceğimi düşündüm. Döneceğimizi 10 gün önce öğrendim. O günden bu yana sevinçten uyuyamıyorum'' dedi. Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplayan mürettebattan Arıcıoğlu, Gürcistan Devlet Başkanı Mikheil Saakaşvili ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ''Çok mutluyum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir şaşkınlık içerisindeyim. Mutluyum ama gözyaşlarıma da hakim olamıyorum. Biliyorum ki bunlar sevinç gözyaşları'' diye konuştu. Somalili korsanlarca kaçırılan geminin makine bölümünde çalıştığını ifade eden Arıcıoğlu, ''16 aydır ailemden ayrı yaşıyorum. 12 aylık oğlum Arda'yı ilk kez görüyorum. Beni ilk kez gören oğlum ilk başta yabancılık çekti. Ancak sonra kan çekti sanırım, hemen kucağıma geldi. Ona kavuşmak, onu ilk kez görmek tarif edilemez bir mutluluk. Onu kucağıma almak büyük bir mutluluk'' dedi. Aylar ilerledikçe kurtuluş yönündeki umutlarının giderek azaldığını ifade eden Arıcıoğlu, ''Artık Türkiye'ye dönemeyeceğimi düşündüm. Zaman zaman çok büyük umutsuzluğa kapılsam da bir yandan da bu anı hep hayal ettim. Döneceğimizi 10 gün önce öğrendim. O günden bu yana sevinçten uyuyamıyorum'' diye konuştu. Arıcıoğlu'nun eşi Aysel Arıcıoğlu da kurtarılma haberini alınca sevinç gözyaşları döktüğünü dile getirerek, şunları kaydetti: ''Sanki dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Yaşadığım mutluluğu tarif edecek kelime bulamıyorum. Kocam kaçırıldığında daha yeni hamileydim. Şimdi oğlum kucağımda. Babasını ancak görebildi. Ona baktıkça içim burkuluyordu. Olması gereken zamanlarda yanımızda değildi ama olsun şu an yanımızda ya her şeye değer. Eşim yokken maddi anlamda da zor bir süreç geçirdik. Parasız kaldık. Annemin yanına sığındık. Tam umudumu kaybettiğim an bu sevinçli haber geldi ve ne yapacağımızı şaşırdık. Diğer oğlum Mersin'de annemin yanında kaldı.'' Kurtarılan Türk mürettebattan Özgür Yakup Öztürk de gemide 2. kaptan olarak çalıştığını belirterek, ''Umutlarımızı kaybettiğimiz anlar oldu zaman zaman ama Türkiye'deki sevdiklerimizi, yakınlarımızı düşündükçe yaşama sevincimiz yenilendi. Bizi yalnız bırakmadığı ve sevdiklerimize kavuşturduğu için devletimize çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Türkiye'de, kendi topraklarımızda olmak çok büyük bir mutluluk'' şeklinde konuştu. Öztürk, kaçırılan tüm mürettebatın zor bir süreç geçirdiğini belirterek, ''Bu süreç boyunca gemide tutulduk. Artık yaşanan kötü anları unutup, bu mutlu anın tadını çıkarma zamanı'' dedi. Öztürk'ün eşi Füsun Öztürk de 16 aydır ayrı kalmanın dayanılmaz bir acı olduğunu belirterek, ''Şimdi çok mutluyum. Çok şükür sağ salim geldiler. Bu anı hep bekliyordum. Zaman zaman umutlarımı kaybetsem de aslında bu anı yaşayacağıma hep inandım'' diye konuştu.