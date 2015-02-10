Kurtarılan dağcılar: Soğuktan donmamak için sabaha kadar zıpladık

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ’da düzenlenen “İdadik Kış Dağcılığı Şenliği” ile başlayan tırmanışlar, tahmin edilemeyen hava şartları, yetersiz teçhizat ve eğitim eksikliği yüzünden hüsranla bitti.

Ödemiş’te kullanılmayan kayak tesislerinin de bulunduğu alanda hafta sonu düzenlenen “İdadik Kış Dağcılığı Şenliği”nde kadın dağcı, düşerek öldü. Fırtınada mahsur kalan 19 dağcı ise 15 saat ölümle pençeleştikten sonra kurtarıldı.

Kurtarılan dağcılardan Erdinç Işıklıgün, "Herkes birbirine sarıldı ve ayaklarımız donmasın diye sabaha kadar zıpladık. Aileleriyle telefonda vedalaşanlar oldu. Liderimiz Şerif 3 kez ölümden döndü. Onu hayata döndürmek için çok çaba sarfettik” dedi.

Taylan Yıldırım’ın DHA’da yer alan haberine göre, Ödemiş’te kullanılmayan kayak tesislerinin de bulunduğu alanda hafta sonu düzenlenen şenliğin ardından bazı dağcılar zirveye tırmanışa geçti. Pazar günü zirveye ulaşan dağcılar, öğle saatlerinde havanın kapanması ve fırtına belirtisi vermesi üzerine geri döndü. Bu sırada karşılaştıkları 54 kişilik Mevsim Dağcılık Kulübü üyelerine de uyarıda bulundu. Ancak bu kulübün 34 üyesi tırmanışı sürdürdü. Bir kısmı geri dönerken 19 kişi zirveye çıktı. Dönüşte yoğun sise ve tipiye yakalanan dağcılar yardım istedi. Bu sırada farklı bir dağcılık kulübüyle zirve tırmanışı yapan Dürdane Seringenç ise buzdan kayıp yaklaşık 400 metre yuvarlanarak ağır yaralandı. Helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Seringenç yaşamını yitirdi.

Jandarma, UMKE, AFAT, AKUT ve diğer dağcılık kulüplerinden oluşan kurtarma ekipleri 15 saat süren zorlu çalışmanın ardından dağcılara ulaştı. Dağcılar kurtarma ekiplerinin yardımıyla dün Bozdağ yerleşim yerine indirildi. Burada geçici hastane haline getirilen bir kahvehanede ilk kontrolleri yapıldıktan sonra önlem amaçlı hastanelere gönderildi.

Albay kurtardı

Dağcıların rehberi Şerif Ağlıç’ın (70) 22 senedir rehberlik yaptığı, ancak yaşının etkisiyle bir süre sonra soğuktan etkilendiği, bu aşamada emekli Albay Erdinç Işıklıgün’ün liderliği ele aldığı öğrenildi. Işıklıgün, yaşananları şöyle aktardı:

“Her şey 10 dakika içerisinde oldu, yönümüzü kaybettik, sis bastı, mahsur kaldık, ilgilileri aradık. İlk etapta olayın ciddiyetine kimse hâkim değildi. Rehberimiz yaşlı biriydi. Önce ’hallederiz, ilgili makamlara bildirdik helikopter gelecek’ dedi. 4 ay helikopter pilotajı kursu gördüm. Bu havada hiçbir helikopterin inemeyeceğini söylememe rağmen ’devletimiz bir şekilde gelir’ dedi. ‘Kalacaksak bir yere sığınmalıyız’ dedim. İki kaya arasında korunaklı bir yer buldum. Sabaha kadar koyun koyuna donmamaları için hep telkinlerde bulundum. Harp Okulu’nda bu konuda özel eğitim aldım. Bu eğitim hayatımızı kurtardı. Kimsenin uyumasına izin vermedim. Herkes birbirine sarıldı ve ayaklarımız donmasın diye sabaha kadar zıpladık. Aileleriyle telefonda vedalaşanlar oldu. Liderimiz Şerif 3 kez ölümden döndü. Onu hayata döndürmek için çok çaba sarfettik.”

Kulüp bir yıllık

Organizasyonu düzenleyen Mevsim Dağcılık Kulübü’nün diğer kulüplerden ayrılanlar tarafından bir yıl önce kurulduğu, öğrenildi. Kulüp üyesi Oğuz Uztan, “Kesinlikle kulübün burada sorumlu olduğuna inanmıyorum. Biz başka bir gruptaydık ve tipiden beş dakika önce dönüp kurtulduk. Diğer arkadaşlarımız ise ani bastıran sis ve tipi nedeniyle yollarını kaybetmiş” dedi.

‘Ölümü ensemde hissettim’

Kurtulanlardan eczacı Berna Dişçi de “Hiç ölümü bu kadar ensemde hissetmemiştim. Hayata bakışım değişti. Dağa tekrar çıkacağım. Ama şunu öneriyorum. Bu dağcılık okulları veya dağcılıkla ilgili açılan birimlerin sertifikaları a, b, c gibi gruplara ayrılmalı. Dağda 10 dakikada şartlar değişti ve ölüyorduk. Herkese yetki verilmesin” dedi. Kurtarılan İbrahim Bedir ise “Sarılarak vücut ısısıyla ayakta kalmayı başardık. Çok kötüydü hayatımın dönüm noktasıydı” dedi. Dağcılardan bazıları ise psikolojilerinin bozulduğunu bir süre dağa çıkmayı düşünmediklerini anlattı.

Bozdağ’da oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yöneten Vali Mustafa Toprak, dağcılara sabah 05.00’te ulaşıldığını, 18 dağcının kurtarma ekiplerinin eşliğinde yürüyerek, şoka giren ekip liderinin ise helikopterle alındığını açıkladı. Toprak, “Dağcılıkla uğraşan insanlarımızın pikniğe gider gibi değil, tüm teçhizatlarıyla birlikte çıkmaları kendi güvenlikleri ve kendi ailelerinin geleceği için çok önemli ve toplumsal hassasiyetler açısından da önemli. Bakın buradaki 19 vatandaşımız için 77 milyon seferber oluyor, onun için herkesin daha sorumlu, daha dikkatli, daha tedbirli olması gerekiyor” dedi.