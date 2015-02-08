İzmir'de 19 kişi tipide mahsur, bir dağcı hayatını kaybetti!

İzmir'de faal olmayan bir kayak tesisinin de bulunduğu Bozdağ'a giden dağcılık kulübü üyelerinden 48 yaşındaki Dürdane Seringenç bölgede düşüp, yaralandı, helikopterle kaldırıldığı hastanede öldü. Aynı bölgede bir saat sonra ise 19 dağcı tipiye yakalanıp mahsur kaldı. Telefonla bağlantı kurulan bir dağcı 'Donuyoruz, bizi kurtarın' diyerek yardım istedi.

Bazı dağcılık kulübü üyeleri, İzmir'in Ödemiş İlçesi'ndeki Bozdağ'a gitti. Faal olmayan Bozdağ kayak tesislerinin üst tarafındaki bölgeye çıkanlardan 48 yaşındaki Dürdane Seringenç, bugün öğle saatlerinde düşüp yaralandı. Seringenç, Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterle bölgeden alınarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan Haber Ajansı’ndan Tufan Hamarat’ın haberine göre, tedaviye alınan Seringenç kurtarılamadı.

Saat 17.00 sıralarında ise, bu kez bölgeye gruplar halinde gidenlerden 19 kişilik bir grup, yoğun tipiye yakalanıp mahsur kaldı. Bunun üzerine mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.Olayla ilgili bilgi veren İzmir Valisi Mustafa Toprak, "Öğlen saatlerinde bir kişi düşme sonucu yaralandı. Daha sonra Hava Kuvvetleri helikopteriyle bölgeden alınıp Ege Üniversitesi Hastanisi'ne getirildi, ancak hayatını kaybetti. Dağcılık kulüpleri birbirleriyle iletişime geçerek bölgeye gelmişler. Biz daha önce bu bölgeye çıkılmamasıyla ilgili uyarmıştık. Ancak dikkate alınmamış. Daha sonra saat 17.00 sıralarında bir başka grubun yoğun tipi nedeniyle mahsur kaldığı bilgisi ulaştı. Ödemiş Kaymakamı, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerimiz bölgeye sevkedildi. İş makineleri de bölgeye gönderildi. Mahsur kalan dağcılara ulaşmak için çalışmalar başladı. Şu an mahsur kalan kişi sayısı 19. Bildiğimiz kadarıyla sağlık sorunları yok, telsiz bağlantımız var" dedi.

Kriz masası oluşturuldu

Bozdağ’da oluşturulan kriz masasında ekipleri yöneten Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, "Saat 12.00-13.00 sıralarında Bozdağ zirvesine çıkan gruptan 19 kişi, iniş hazırlıklara başladığı saat 15.00 sıralarında tipi nedeniyle bölgede mahsur kalmış. Cep telefonuyla yardım istemeleri üzerine harekete geçtik. Bozdağ’da kriz merkezi oluşturuldu. Bölgeye havadan ulaşım mümkün değil. AFAD ve UMKE kurtarma ekipleri karayoluyla bölgeye hareket etti. Kriz masasında sağlık ekipleri önlem amaçlı bekliyor. Dağcılar aşağı indirildiğinde sağlık ekipleri müdahale etmeye hazır halde bekliyor. Mahsur kalan 19 dağcı ile aralıklarla telefonla konuşuyoruz. Sağlık durumlarınin iyi olduğunu öğrendik. Şarjları bitmesin diye uzun süreli görüşmüyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Gündüz Bozdağ’da dağcılık şenliği vardı. Bu olayın dışında talihsiz bir olay daha yaşandı. Zirve tırmanışı sırasında İDADİK (İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü) üyesi Dündane Seringeç adlı bir dağcı düşerek yaşamını yitirdi" dedi. Dürdane Seringeç’in öğretmen olduğu ve uzun süredir dağcılık yaptığı, pek çok tırmanış gerçekleştirdiği öğrenildi.

‘Donuyoruz, bizi kurtarın, burası çok soğuk’

İzmir Mevsim Dağcılık Kulübü yöneticilerinden Haktan Aslan, "Ben bugün kulübün başında değildim, dağa çıkan benim ekibimdi. Bir grup zirveye çıkıyor, 19 kişi inerken biranda tipi bastıyor. Mahsur kalıyorlar. Rotayı şaşırıyorlar. Ben de yerlerinde kalmalarını istedim. Saat 15.30’da Dağcılık Federasyonu Başkanı Bayram Ali Altuğ bölgeye gitti. Bir süre ona da ulaşamadık. Ancak, kulübümüzden 2 arkadaşımız AFAD’taki görevlilere bilgi verdi ve Altuğ’a ulaşıldı. Bozdağ’ın zirvesine çıkan grup, yaklaşık 400 metre aşağısına geldiğinde tipiye yakalanıyor. Bugün işyerimde tadilatımız vardı o nedenle ben tırmanışa katılamadım. Tırmanışı yapmadan önce hava durumlarını inceledik ve öğleden sonra yağış görünüyordu. Ben de uyarmıştım hocamızı, hava kötüleşirse fazla zorlamayın diye. Vadinin sol kısmı uçurum. Arkadaşlar belli bir noktaya geldikten sonra beni aradılar ve bulundukları noktada durmalarını istedim. Şu an yaklaşık 1800 metre rakımda olduklarını tahmin ediyorum. Bizim Mevsim Dağcılık Kulübümüzden 53 kişi etkinliğe katıldı. Ancak zirve ekibi 19 kişiydi. Diğerleri tırmanışı tamamlayıp döndü, ancak 19 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan İbrahim Bedir ile kısa bir görüşmem oldu, ’Donuyoruz, bizi kurtarın, burası çok soğuk’ dedi. Ben de buradan elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum" diye konuştu.