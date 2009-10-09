Güneri Civaoğlu'nun sunduğu Kanal D'deki 'Şeffaf Oda' programı sezona 'Hanımın Çiftliği' dizisinin oyuncularıyla başladı. Mehmet Aslantuğ ve Özgü Namal'ın yanısıra programa Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü de konuk oldu.Dizinin ana mekanı olan Adana'daki çiftlikte yapılan çekimlere Özgü Namal ve Mehmet Aslantuğ, dizideki kostümleri ile konuk oldular.Çekimler öncesinde evin içini gezdiğini söyleyen Güneri Civaoğlu,evin döneme uygun olarak yapıldığını belirterek "Herşeyiyle son derece doğal" tanımını yaptı.Bir kaç bölüm dizide babasından ve ağbisinden dayak yiyen Güllü'yü oynayan Özgü Namal, çekimlerde yorulduklarını ancak bunun tatlı bir yorgunluk olduğunu ifade etti.Civaoğlu'nun "Bir de sen epeydir dayak yiyorsun" şeklindeki sözlerine gülerek "Evet, beni çok hırpaladılar gerçekten ama rol icabı tabi, gerçek değil" dedi.Civaoğlu daha sonra esprili söylemini sürdürerek "Mutluluk'ta da yiyordun. Bu aşk acısı sana hep böyle şeyler veriyor" ifadesini kullandı. Özgü Namal'ın yanıtı ise şöyle oldu: "Başıma ne geldiyse aşktan geldi, doğru!"Namal'ın sözlerine çok gülen Mehmet Aslantuğ'un yanıtı da dizinin devamına bir gönderme şeklindeydi ve ekran başındakileri hayli güldürdü: "Kurtaracağız onu bu hayattan, kısmetse!"Özgü Namal da "Beyaz atlı prensim" diyerek espriyi destekledi.