Kurtalan'da sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

KURTALAN (Siirt), (DHA)- SİİRT’in Kurtalan ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.

Kurtalan ilçesinde jandarma ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kimliklerini ve adreslerini belirlediği 3 kişiyi düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile ses ve gaz fişeği ele geçirildi.