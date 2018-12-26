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Kurtalan'da sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

KURTALAN (Siirt), (DHA)- SİİRT’in Kurtalan ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı

26 Aralık 2018 14:15

KURTALAN (Siirt), (DHA)- SİİRT’in Kurtalan ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 3 kişi, gözaltına alındı.
Kurtalan ilçesinde jandarma ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kimliklerini ve adreslerini belirlediği 3 kişiyi düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile ses ve gaz fişeği ele geçirildi.

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