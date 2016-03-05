Kurtalan Ekspres'in gitaristi hayatını kaybetti

Barış Manço'nun kurduğu efsane müzik gruplarından Kurtalan Ekspres'in ünlü gitaristi Mithat Danışan hayatını kaybetti. Danışanın ölüm haberini şarkıcı Onur Akay, twitter adresinden duyurdu. Akay sayfasına "Barış Manço ve Cem Karaca'nın yanına gitme sırası bende dedi. Efsane gitarist Panço Mithat'ı kaybettik! Kalp krizi geçiren Mithat Danışan, 5 Mart Cumartesi günü, Kuşadası Hanım Camii'nden ikindi namazını müteakip uğurlanacak! Mekanı cennet olsun inşallah." notunu düştü.

'Panço Mithat' lakabı ile tanınan Mithat Danışan, Kurtalan Ekspres'e 1974 yılında dahil olmuştu. 1976'da ise grup ile yollarını ayırdı.