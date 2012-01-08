Kürtajla bebekleri alıp çöpe atmışlar



T24- Yasal süresi dolmasına rağmen hamile kadınlara kürtaj yapan iki doktor ve iki yardımcısı gözaltına alındı. Doktorların kürtajla aldıkları bebekleri poşete koyup çöpe attığı belirlendi.









Milliyet'in haberine göre, Eyüp’te yasal süresi üzerinde hamile kadınlara kürtaj yaptığı iddia edilen 2 doktor 2 muayene çalışanı gözaltına alındı. Jinekolog Operatör Doktor S.E.’nin, daha önce de canlı doğan bir bebeğin iğne yapılarak öldürülmesi ve muayenesinde uzun süreli gebeliği olan kadının ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılandığı ve 1 ay meslekten men cezası aldığı belirtildi.





Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 4 Ocak’ta müracaat eden bir kadın, ailesi tarafından kürtaja zorlandığını ve bebeğini aldırmak zorunda kaldığını söyledi. İhbarda, yasal süresi olan 10 hafta ve üzeri kürtaj yapılarak hamileliklere son verildiği bildirildi.





Bunun üzerine polis, Jinekolog Doktor S.E.’nin Alibeyköy’de faaliyet gösteren muayenesine gitti. Polis, Doktor S.E.’yi altı aylık hamile bir kadından düşük yaptırmak için talep ettiği seri numaraları alınmış 5 Bin TL’yi teslim alırken suçüstü yakaladı. Polis, Jinekolog Operatör Doktor S.E.’nin yanı sıra işyerinde bulunan Anestezi Uzmanı Doktor V.B., çalışanlar S.K. ile E.G.’yi gözaltına aldı.





Kayıt defterinden çıkan gerçekler





Polis, Doktor S.E.’nin muayenesinde yaptığı evrak ve hasta kayıt defterindeki incelemelerde, yasalara uygun tutmadığı steril olmayan ortamlarda müdahale yaptığı atıkları tıbbi atık poşetlerinde özel toplayıcılara vermeleri gerekirken çöp konteynırlarına attıkları tespit etti.





Ayrıca ünlü kişilerin jinekolog doktorluğunu yapan başka bir doktor ile devlet hastanelerinde çalışan ebe, sağlık memuru ve diğer branş doktorlarının ve jinekolog doktoru olup yasal süreyi geçen gebeliklere müdahale edilip sonlandırılması için kendi isim referanslarıyla hastaları da Doktor S.E.’ye göndererek menfaat sağladıkları belirlendi. S.E.’nin kürtaj için gelen müşterilerinden gebelik süresine göre para aldığı, 1ay için 1, 2 ay için 2 bin, 3 ay için 3 bin, 4 ay için 4 bin, 5 ay için 5 bin TL aldığı öğrenildi.



Kullandığı ilacın ölüm riski var





Polis, S.E.’nin düşük yaptırmada kullandığı yöntemi de açıkladı. Buna göre S.E., doz aşımında yan etkisi olarak düşüğe sebep olduğu belirtilen bir ilacı kullanıyordu. S.E., prospektüsünde hamile kadınlarda kullanıldığında ölüm riskinin bulunduğu yazılı bu ilacı fazla miktarda hastaya veriyordu.