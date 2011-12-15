Kürtaja gitti bebeğini 6 bin liraya sattı

T24 - KKTC’de arkadaşından hamile kalan Türkan Şimşek, kürtaj için gittiği hastanede bebeğini 6 bin liraya sattı. Şimşek doğumdan sonra ağlama krizine girince gerçek ortaya çıktı.





KKTC’de film senaryolarına konu olacak bir mahkeme olayı yaşandı. Milliyet'in haberine göre; Ankara’da yaşayan Türkan Şimşek (21), arkadaşından hamile kaldı. Ailesinin hamileliğini öğrenmesinden çekinen Şimşek, kürtaj yaptırmak için bir hastaneye gitti. Burada daha önceden tanıdığı, biyolojik nedenlerden dolayı çocuk sahibi olamayan mühendis Barbaros Akyamaç (53) ve ev hanımı olan eşi Aylin Akyamaç (50), Şimşek’e “Kürtaj olma, çocuğu biz alalım” teklifini yaptı.



Şimşek’le 6 bin liraya anlaşan Barbaros-Aylin Akyamaç çifti, çocuğun doğumu ve işlemlerin tamamlanması için KKTC’ye gitme kararı aldı.

Masraflar aileden



Çocuğun doğumuna bir ay kala, 28 Ekim’de Akyamaç çifti ve Şimşek KKTC’ye gitti. Bütün masraflar Akyamaç çifti tarafından karşılandı. Türkan Şimşek, 8 Aralık’ta özel bir hasteneye yatırıldı. Bebeğin dünyaya gelmesi üzerine Barbaros Akyamaç, daha önceden hazırladığı, üzerinde Türkan Şimşek’in fotoğrafı bulunan ancak bilgileri eşi Aylin Akyamaç’a ait olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının fotokopisini hastane görevlisine verdi. Akyamaç çifti, böylece KKTC doğum belgesini alarak çocuğu nüfusa kaydettirdi.

‘Çok pişmanım’



Türkan Şimşek, çocuğu doğduktan sonra hastanede ağlama krizine girdi. Hemşirelerin Şimşek’in ağlama krizini doktorlara aktarması üzerine gerçek ortaya çıktı.



Kendisini sakinleştirmeye çalışan doktorlara, “Çocuğumu 6 bin liraya sattım. Çok pişmanım. Çocuğumu Akyamaç çifti sahte evrakla aldı” diye ağladı. Şimşek, yaşadığı her şeyi doktorlara anlattı. Özel hastane yönetimi de konuyu polise anlattı.



Mahkemeye çıkan Barbaros Akyamaç, “Para karşılığı değil, insani nedenlerden dolayı bu işe kalkıştık. Çocuk açıkta kalmasın diye biz almak istedik. Bebeğin annesi, ailesi istemediği için kürtaj olacaktı. Bizim de çocuk ihtiyacımız olduğu için böyle bir yola başvurduk” dedi.



Kendisini savunan Türkan Şimşek ise “Çocuğumu istiyorum. Onu hiçbir zaman vermek istemedim” dedi. Şimşek’e 2 ay hapis cezası alırken Akyamaç çifti ise 3 gün daha gözaltında kalacak.