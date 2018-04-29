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BBC Türkçe

Kürtaj yüzünden 15 yıl hapis yatan El Salvadorlu kadın serbest

Latin Amerika ülkelerinden El Salvador'da 34 yaşındaki bir kadın kürtaj yaptırdığı için 15 yıl hapis yatmasının ardından serbest kaldı. Maira Verónica Figueroa Marroquín, ağırlaştırılmış cinayet suçundan verilen 30 yıllık cezanın indirilmesinin ardından ö

29 Nisan 2018 20:30

Latin Amerika ülkelerinden El Salvador'da 34 yaşındaki bir kadın kürtaj yaptırdığı için 15 yıl hapis yatmasının ardından serbest kaldı.

Maira Verónica Figueroa Marroquín, ağırlaştırılmış cinayet suçundan verilen 30 yıllık cezanın indirilmesinin ardından serbest bırakıldı.

Katolik El Salvador'da kürtaj, koşullar her ne olursa olsun yasak.

Figueroa hep masum olduğunu savunmuş ve 2003'te hizmetçi olarak çalıştığı evde bebeğinin ölü doğduğunu söylemişti.

Figueroa, hastaneye götürülmüş, tutuklanmış ve sonunda kürtaj yapma suçlamasıyla hapse atılmıştı.

Figueroa'yı başkent San Salvador yakınlarındaki Ilopango Hapishanesi'nden çıkışında ailesi, gazeteciler ve insan hakları savunucuları karşıladı.

Figueroa, "Ailemle birlikte olmaktan mutluyum. Başıma ne geldiğini anlamak ve diğer kadınlara yardımcı olmak için hukuk okumak istiyorum. Yeniden başlayacağım ve kaybettiğim zamanı telafi edeceğim" dedi.

Figueroa, Yüksek Mahkeme tarafından kürtaj yüzünden aldığı ceza azaltılan ikinci kadın oldu.

35 yaşındaki Teodora Vasquez de 10 hapis yatmasıın ardından geçen ay salıverilmişti.

El Salvador kürtajın tamamen yasaklandığı ve ağır cezalar verildiği birkaç ülkeden biri.

Çoğu vakada sekiz yıl hapis cezası veriliyor, ancak fetüsün ya da yeni doğan bebeğin öldüğü vakalar ağırlaştırılmış cinayet olarak kabul ediliyor ve en az 30 yıl hapis cezası veriliyor.

El Salvador kürtajı tamamen yasaklayan tek Latin Amerika ülkesi değil, ancak yasağın en sıkı uygulandığı yerlerden biri.

Doktorlar, kadının hamileliğini sona erdirmeyi düşündükleri durumlarda, yetkili makamlara haber vermek zorunda. Haber vermedikleri takdirde, doktorların kendisi de uzun hapis cezaları alabiliyor.

İnsan hakları grupları bu durumun düşükleri ve tıbbi acil durumları suç haline getirdiğini söylüyor ve 2000 yılından bu yana 100 kadının kürtaj bağlantılı suçlardan hapis cezası aldığını belirtiyor.

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