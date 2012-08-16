Kürtaj yaptırmak isteyen kadına bebeğin nasıl alındığı izlettirilecek

Türkiye, kürtajdan vazgeçirme politikası olarak Amerikan modelini uygulayacak. Konuya ilişkin hazırlanan taslağa göre, anne adayına karnındaki bebeğin kalp sesi dinlettirilecek, bebeğin nasıl alındığını gösteren videolar izlettirilecek.

Yeni Şafak gazetesinde Ayfer Mallı imzasıyla yayımlanan habere göre, kürtaj ile ilgili taslağın hazırlanması konusunda oluşturulan kurul, pekçok ülkenin kürtaj politikasını inceledi. Kürtaj politikası Türkiye'nin bu konuya bakışına en yakın olan Amerikan modelinin seçildi.

Kürtaj yaptırmak isteyen kadınlara uygulanması planlanan prosedür özetle şöyle;

Kalp sesi ve kürtaj videosu

Kürtaj yaptırmak isteyen kadın, hekimle başbaşa bir görüşme yapacak. Uzman doktor, kürtajın kadına zararları ve bebeğin nasıl alındığına dair videolar izlettirecek. Kadın hâlâ bebeği aldırmak isterse, karnındaki çocuğun kalp sesi dinlettirilecek.

Amerika'da 19 eyalette uygulanan bu sistemde 'kısa süreli terapi' uygulanıyor. Kürtaj ve meme kanseri arasındaki bağlantıya dikkat çekilerek, kürtajın uzun dönemdeki psikolojik etkileri ve ceninin acı çektiği yönünde bilgiler veriliyor.

Amerika'daki bu çalışma modelinin yüzde 90 başarı sağlandığı öne sürüldü.

Odaların konforu arttırılacak

Doğum hastanelerindeki odalar lüks otel konforunda olacak. Yeni yapılacak olan hastanelerde, genel doğum odaları kaldırılacak. Bunların yerine müstakil odalar yapılacak. Tek kişilik odaların içerisi kadının sancısını çekmesi ve doğum yapmasını mümkün kılar hale getirilecek sistemlerle donatılacak. Odalarda refakatçi için ikinci bir yatak buldurulacak.

Doğum izni uzayacak

Taslakta çalışan annenin doğum sonrası izin süresine yönelik düzenleme de yeralıyor. Annenin 4 ay olan doğum izni süresinin 6 aya çıkarılması planlanıyor. Ancak kadının 6 ay doğum iznine ayrılmasının iş dünyasında kadın istihdamını düşüreceği veya kadını iş hayatından soğutacağı düşünülerek bu konuda birtakım önlemler de alındı. Bu önlemler kapsamında dünyadaki gelişmiş ülkelerde uygulanan doğum iznine çıkmış kadının yerine geçici olarak birisinin çalıştırılması veya maaşının belli bir kısmı ile sigortasını devletin ödemesi planlanıyor.

Korkusu olan sezaryen yaptıracak

Taslakta sezaryen ile ilgili de çalışmalar yapıldı. Buna göre annenin çok ciddi bir doğum korkusu varsa, sezaryen olması zorunlu olarak kabul edilerek cerrahi müdahale yapılacak. Buna göre Sağlık Bakanlığı, çok fazla sezaryenle doğum yaptıran hastaneleri denetim altına alacak. Eğer aksi bir uygulama olduğunu görürse ağır yaptırımlar uygulayacak. Öte yandan Bakanlık vatandaşın sezaryenle ilgili farkındalığını artırmak için hastane kapılarında ve çeşitli sağlık kuruluşlarında tanıtıcı broşürler asacak.