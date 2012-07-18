Kürtaja karşı bedava 'ERTESİ GÜN' hapı planı

Bakanlar Kurulu'na sunulan kürtaj taslağının ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre, sağlık personeline kürtaj yapmama hakkı tanınacak, anne ve baba adayını kürtajdan vazgeçirmek için çalışma yapılacak, 4 gün düşünme süresi verilecek. İstenmeyen gebelikler için devlet ücretsiz “ertesi gün hapı” dağıtacak.

İşte Hürriyet'te yayımlanan taslağın ayrıntıları:

-Sağlık personeline kürtaj yapmama hakkı tanınacak

-Anne ve baba adayına ikna çalışması yapılacak

-Kürtajdan vazgeçmeleri için 4 gün düşünmesi istenecek

-Kürtajda 10 hafta sınırı korunacak, sınırı geçenin cezası artacak

-“Ertesi gün hapları” ücretsiz verilecek

En büyük tartışma konusu olan kürtaj süresinde ise bir değişiklik öngörülmüyor. Kürtajın azaltılması için bu tedbirleri düşünen iktidar, doğumu özendirmek için de ücretli iznin 6 aya çıkarılması gibi yeni haklar getirilmesini planlıyor.

Yeni döneme kaldı

Kamuoyunda büyük tartışma yaratan düzenlemenin TBMM tatile girmeden önce çıkarılacağı da bildirilmişti. Ancak gerek kamuoyundan yükselen tepki, gerekse hazırlık çalışmalarının uzaması ile konu, yeni döneme kaldı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, önceki gün Bakanlar Kurulu’na yasa taslağına ilişkin sunum yaptı. Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bu sunumun tasarı haline getirilmesini tavsiye ettiğini açıkladı. Bakanlar Kurulu’na yapılan sunuma göre, taslak özetle şu hükümleri içeriyor:

Ücretsiz ertesi gün hapları

Sağlık personeline istemli kürtaj konusunda görevden çekilme hakkı tanınacak. Üreme sağlığındaki gelişmeleri takip ederek politika oluşturulmasına katkı sağlayacak “Üreme Sağlığı Yüksek Kurulu” kurulacak, “ertesi gün hapları” ücretsiz verilecek.

10 hafta sınırı korunacak

Güvenli gebelik sürecini oluşturmak için bütün aile sağlığı merkezlerinde gebeliğin erken tespitine yönelik hassas testler yapılacak. Kadının hamileliği daha erken fark etme ihtimalinin az olması nedeniyle kürtajda 10 hafta sınırı korunacak. İstek üzerine gebelik sonlandırılmadan önce anne adayı veya çiftlere bir heyet tarafından danışmanlık hizmeti verilecek. Anne adayının ve çiftlerin kararlarını gözden geçirme süreleri gebeliğin 10’uncu haftasını geçmemek kaydıyla 2 ila 4 gün olacak.

İlaçlar denetlenecek

İstemli düşük amacıyla kullanılan ilaçlar kontrol altına alınacak ve güvenli kullanımı sağlanacak. Kürtajı sadece kadın doğum uzmanları yapabilecek. 10 hafta üzerindeki gebeliklerin sonlandırılmasında eğitim hastaneleri ve sağlık kurullarına yetki verilecek. Kürtajda tıbbi zorunluluk halleri somutlaştıracak.

3 yıla kadar hapis

Tıbbi zorunluluk olmadan 10 haftanın üzerinde kürtaja izin veren kadına 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

SGK yardımı

Nüfus planlaması kanunu ve tüzüğü kaldırılacak, bunun yerine Üreme Sağlığı Hizmetleri Kanunu çıkarılacak. Ağrısız doğum hizmeti yaygınlaştırılacak. Bu hizmet için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yeterli ödeme yapması sağlanacak. Üreme sağlığı ile ilgili etkin bir danışma hattı oluşturulacak.

Doğum ve süt izni artacak

Çalışan annelere doğum sonrası verilen 8 haftalık ücretli izin 6 aya çıkarılacak ve süt izninin 2’nci 6 aylık döneminde verilen süt izni süresi 1.5 saatten 2 saate çıkarılacak. Çalışan ve çocuk sahibi olan annelere kreş yardımı yapılacak, çocuk yardımı artırılacak. Kadının iş ve aileye uyumunun sağlanması için evden çalışması da önerilecek. Anne Dostu Hastane Programı yaygınlaştırılarak mahremiyet beklentileri karşılanacak, hijyen ve konfor standartları yükseltilecek.

Ensestte söz hâkimde

Ensest sonucu oluşan gebeliklerin sonlandırılmasında veli veya vasi izni aranmayıp hâkim kararına göre işlem yapılacak. Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.