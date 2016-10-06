Kürtaj tasarısı meclisten döndü

Polonya Parlamentosu, tartışmalara neden olan ve kürtajın yasaklanmasını öngören yasal düzenlemeyi reddetti. Parlamentoda yapılan oylamada 352 milletvekili karşı oy, 58 milletvekili karşı oyu ve 18 milletvekili de çekimser oy kullandı.

Tasarıya iktidardaki milliyetçi muhafazakar Hak ve Adalet Partisi de (PiS) destek vermişti. Ancak yoğun tepkiler üzerine hükümet geri adım attı ve Başbakan Beata Szydlo tasarının arkasında hükümetin olmadığını belirtti. Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Gowin da dün yaptığı açıklamada kürtajın tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısının uygulanmayacağını açıkladı.

Polonya'da hafta sonundan bu yana on binlerce kadın tasarıya karşı gösteriler düzenliyordu. Eylemlere sosyal medyadan da büyük destek geldi. Twitter ve Facebook üzerinden #CzarnyProtest (Kara Protesto) ve #BlackMonday (Kara Pazertesi) etiketiyle yüzlerce destek mesajı paylaşıldı. Ayrıca Avrupa’nın birçok kentinde de destek yürüyüşleri düzenlendi.

Kürtajın yasaklanmasını öngören tasarı kabul edilseydi, Avrupa'da bu konudaki en sert düzenlemelerden olacaktı. Zira tasarıya göre kürtaj ancak hayati tehlike durumunda, fetüsün zarar gördüğü ayrıca tecavüz ve ensest vakalarında mümkün olabilecekti. Tasarı aksi durumlarda kürtajı yapan doktor ve kadının beş yıl hapis cezasına çarptırılabilmesini öngörüyordu.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, milliyetçi muhafazakârlar kürtajla mevcut tasarıdan daha esnek bir tasarı hazırlamayı düşünüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters/MK/HS