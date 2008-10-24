Kürtaj oldu, doğum yaptı, doktora dava açtı!

Antalya'da 3 Eylül 2007 tarihinde sakat doğum ihtimali olduğu gerekçesiyle 5 haftalık hamileyken kürtaj olmasına rağmen erkek bebek dünyaya getiren 28 yaşındaki Dilek Kurt, "Kürtajı yaptım, bebeği aldım" diyen kadın doğum uzmanı Dr. A. Aziz Akkaya hakkında `dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açtı.



400 YTL ödedi



Eşi Erdinç Kurt ile problemleri olduğu için boşanmak isteyen Dilek Kurt, hamile olduğundan şüphelenince 3 Eylül 2007 tarihinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. A. Aziz Akkaya'nın Güllük Caddesi'ndeki özel muayenehanesine gitti. Burada 5 haftalık hamile olduğunu ve ultrason ile yapılan tetkikte ise bebeğin muhtemelen sakat doğacağını öğrenen genç kadın, 200 YTL peşin, 200 YTL ise kredi kartından çektirip 400 YTL'ye kürtaj oldu.



Dilek Kurt, eşinden ayrılıp Isparta'daki ailesinin yanına gitti. Aradan geçen birkaç aylık zaman için regl olmayınca burada yeniden doktora gitti. Karnındaki sakat doğacak bebeğin 5 aylık olduğunu ve kürtaj yapılamayacağını öğrenen genç kadın, doktor hakkında Antalya'da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kurt'un bu başvurusu takipsizlikle sonuçlandı. Dilek Kurt, bu arada sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Davasının peşini bırakmayan genç kadın, itiraz ederek yeniden dosyayı açtırıp, doktorun yargılanmasını sağladı.



Dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılan Dr. A. Aziz Akkaya'nın yargılanmasına dün başlandı. İlk duruşmada Dr. Akkaya sanık sandalyesinde oturdu. Duruşmaya 6.5 aylık oğlu Kaan ve 4 yaşındaki kızı Melis ile gelen Dilek Kurt'u annesi Emine Altuntaş da yalnız bırakmadı.



Aylarca işkence çektim



Dilek Kurt, duruşmada şunları söyledi:

"Oğlum gördüğünüz gibi oldukça sağlıklı. Biz o dönemde eşimle boşanma aşamasına gelmiştik. Halen boşanma davamız devam etmektedir. Ultrason ile baktığında bebeğin bir bölümünün karanlık olduğunu ve muhtemelen kolunun bacağının sakat olduğunu söyledi. Beni 10 dakikalığına bayılttı ve uyandığımda kürtajı yaptığını söyledi. Aradan geçen zaman içinde hamile olduğumu ve kürtaj yapılmadığını anladığımda ise telefonla görüştüğüm doktor bana "Ne bileyim ikizmiş demek ki. Ben birisini gördüm ve onu aldım. Ötekini görmemişimdir" dedi. Ve ben hamileliğim boyunca dünyaya sakat bir bebek getiriyorum diye büyük bir manevi baskı altına girdim. İnanılmaz zor günler geçirdim. Psikolojim tamamen bozulmuştu. Bebeğim dünyaya geldiğinde ise sakat olmadığını gördüm ama bana aylarca işkence çektiren bu doktordan şikayetçiyim. Ayrıca kürtajdan sonra verdiği ilaçlar bir hamileye değil bir kadına bile verilmeyecek ilaçlarmış."



Doktor kabul etmedi



Suçlamaların iftira olduğunu belirten Dr. Akkaya ise, "Kürtajdan hemen sonra hamile kalınabilir. Bu hanım da bu şekilde hamile kalmış olabilir. Ama ben kürtajı yaptım ve içerideki materyali aldım. Çevresinden, `Doktoru şikayet et, yüklü miktarda tazminat alırsın' demişler kanımca ve o yüzden şikayetçi olmuştur benden" diye konuştu.



Tanıklardan Dilek Kurt'un annesi Emine Altuntaş, konuşması sırasında ağladı. Altuntaş, aylarca sakat bebek baskısına girdiklerini söyledi. Mahkeme Başkanı Mehmet Deveci anneannenin heyecanını yatıştırmak için, "Ne güzel işte. Çok güzel bir torun sahibi olmuşsunuz" dedi.

Duruşma, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden gelecek raporun beklenmesine karar verilerek ertelendi.