Kürtaj karşıtı 'vicdani retçi' doktor ölüme neden oldu iddiası

İtalya'da, 19 haftalık hamile bir kadının, karnındaki ikiz bebekleri sağlık sorunlarına rağmen kürtajla almayı reddeden bir doktor yüzünden hayatını kaybettiği iddiası tartışma yarattı.

Sicilya adasının Catania kentinde yaşanan olayda, 32 yaşındaki Valentina Milluzzo 29 Eylül'de rahatsızlanarak Cannizzaro Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık iki hafta boyunca hastanede tedavi altında tutulan Milluzzo'nun durumu 15 Ekim'de ağırlaştı.

Fetüslerden birinin solunum sorunları yaşadığı tespit edildi. Ancak aile bireylerinin iddiasına göre nöbetçi doktor, 'vicdani retçi' olduğu gerekçesiyle "bebek yaşadığı sürece müdahale edemeyeceğini" söyledi ve fetüsü kürtajla almayı reddetti.

Kalbi durduktan sonra anne karnından alınan ilk bebeğin ardından ikinci bebek de benzer sorunlar yaşamaya başladı.

Ailenin ifadesine göre aynı doktor yine bebek ölmeden müdahale etmeyi reddetti ve bu bebek de kalbi durduktan sonra alındı.

Yoğun bakıma alınan Valentina Milluzzo da ertesi gün hayatını kaybetti.

Yakınları doktorun müdahale etmeyi reddetmesi nedeniyle Valentina Milluzzo'nun uzun süre acı çektiğini, vücut ısısında ve tansiyonunda düşme yaşandığını ve septisemi (kan zehirlenmesi) sorununun yayıldığını belirterek hastaneden şikayetçi oldu.

Kocası Francesco Castro tarafından yapılan suç duyurusunda hastanenin jinekoloji departmanında olay sırasında yalnızca bir doktor olduğu ve onun da "vicdani retçi" olduğu gerekçesiyle zamanında müdahale etmediği iddia ediliyor.

Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmaya 12 doktor dahil edildi.

Cannizzaro Hastanesi Genel Müdürü Angelo Pellicano ise ailenin iddialarına itiraz etti. Pellicano, "Söz konusu vakaya müdahale eden doktor vicdani rette bulunmadı, çünkü bu vakada gebeliğin gönüllü olarak değil, durumun ağırlığı nedeniyle mecburi olarak sonlandırılması söz konusuydu. Bir doktorun, aile üyelerinin iddia ettiği şeyi söyleyebileceğine ihtimal vermiyorum. Böyle bir şey, ki ihtimal vermiyorum, çok vahim olurdu" dedi.

Hastanenin kadın hastalıkları ve doğum departmanı yöneticisi Paolo Scollo ise bölümdeki doktorların tamamının "vicdani retçi" olduklarını söyledi. Ancak Scollo, söz konusu vakanın vicdani ret tanımına girmediğini, acil durumlarda hastaya müdahale ettiklerini savundu.

Valentina Milluzzo'nun ölümü, İtalya'da doktorlara 'vicdani ret' hakkı tanınmasını yeniden tartışmaya açtı.

Kürtajın 1978'de yasal hale geldiği İtalya'da, hamileliğin ilk 90 günün içerisinde kürtaj yaptırma hakkı bulunuyor. 90 gün sonrasında ise ancak annenin ya da fetüsün sağlığı tehdit altındaysa kürtaja izin veriliyor.

Öte yandan kadın hakları savunucuları başta olmak üzere birçok kesim, kürtaja yasal olarak izin verilse de, Katolik inancının güçlü olduğu ülkede özellikle tutucu bölgelerde kürtaj yaptırmanın fiili olarak imkansız hale geldiğini savunuyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde 'vicdani ret' gerekçesiyle kürtaj yapmayı reddeden doktorların oranı yüzde 70'i buluyor. Sicilya'da ise bu oran yüzde 87.6'ye ulaşıyor.

Valentina Milluzzo'nun ölümünün ardından basında ve sosyal medyada "bir doktor vicdani retçi olabilir mi?" sorusu sıklıkla soruluyor.

Sosyal medyada "Vicdani retçiyseniz doktorluk yapmayın!", "Vicdani retçi doktorlar papazların hastanesinde çalışsın, devlet hastanesinde değil", "Vicdani ret kamu sağlığı için yüz karasıdır" gibi yorumlar yapılıyor.