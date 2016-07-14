Kürtaj ilacı operasyonunda 9 bin kutu hap ele geçirildi

İstanbul ve Tarsus'ta düzenlenen operasyonda, hamile kadınlara düşük ilacı "Cytotec" satan 3 kişi gözaltına alındı. Satışa hazır bir şekilde bekletilen piyasa değeri 1 milyon lira olan 9 bin 520 kutu Cytotec hap ele geçirildi. İlacın bir tabletinin 100 liradan satıldığı belirlendi. Öte yandan ortaya atılan bir iddiaya göre de satıcılar evli olmayıp hamile kalan kadınlara "Senin hamile kaldığını ve düşük yaptığını biliyorum. Benimle birlikte olmazsan ailene söylerim" dedi.

Yasal kürtajda kaçak devri; Şanlıurfa’da kürtajlar gizli yapılıyor

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hamile kadınlara, yasak olmasına rağmen internet üzerinden kürtaj ilacı satışının yapıldığını belirledi.

Yapılan incelemelerde, 100'ü aşkın kişinin "Cytotec" isimli düşük ilacının 1 tabletini 100 TL'den sattığı belirlendi.

1 öilyon lira değerinde düşük ilacı

İnternet üzerinden satış yapan şüpheliler yapılan sorgulamalarında, ilaçları Bakırköy'de bulunan bir eczacı ile Tarsus'ta bulunan bir ilaç deposundan temin ettiklerini söyledi.

Bunun üzerine Bakırköy ve Tarsus'taki adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

İki depoda yapılan aramalarda, satışa hazır bir şekilde bekletilen piyasa değeri 1 milyon TL olan 9 bin 520 kutu Cytotec hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, Tarsus'taki ilaç deposu sahibi B.S., depo çalışanı Y.A. ve Bakırköy'deki eczane sahibi olan E.A. gözaltına alındı.

İlaç deposu sahibi B.S., "Ben legal olarak eczane ve hastanelere ilaç satıyorum. Bu ilaçları yanımda çalışan Y.A. illegal olarak piyasada satıyorsa bundan haberim yok" diyerek çalışanını suçladı. Eczacı E.A. ise, "Ben sadece insanlara bu ilacı nereden temin edebileceklerini söylüyordum. Çok pişmanım, kötü bir niyetim yoktu" dedi.

Gözaltına alınan ilaç deposu sahibi B.S. ve eczacı E.A. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakılırken, ilaç deposu çalışanı olan Y.A. tutuklandı.

300 kadın düşük yapmış

Yürütülen soruşturmada, 300'ü aşkın kadının bu ilacı alarak düşük yaptığı da belirlendi. Düşük yapan kadınlarında ifadelerinin alım işlemleri de başladı.

Satıcılardan kadınlara cinsel şantaj iddiası

Genellikle evli olmayan veya ailesiyle yaşayan kadınların istek dışı hamile kaldıkları durumlarda bu ilaçları kullandığı belirlendi.

İlaç satıcılarının bazı kadınları arayarak, "Senin hamile kaldığını ve düşük yaptığını biliyorum. Benimle birlikte olmazsan ailene söylerim" şeklinde şantaj yaparak cinrsel isteklerde bulunduğu öğrenildi.

Ancak kadınların bu durumdan ailelerinin öğrenmemesi için ifadelerinde şantaj nedeniyle satıcılardan şikayetçi olmadıkları ileri sürüldü.

Cytotec nedir?

Sağlık Bakanlığı 2012 yılında Cytotec isimli ilacın piyasada satışını yasakladı. Türkiye'de üretimi olan bu ilacın sadece hastanelerin doğum servislerine satışına izin veriliyor.

Ülkemizde 10 haftalık olana kadar kürtaj yapılmasına izin veriliyor. Kadın evli ise eşinin rızası ile evli değilse kendi iradesiyle kürtaj yaptırabiliyor.

10 haftalık hamilelik süresini aşan kadınlarda ise bebeğin ve annenin sağlık şartları gereğince heyet raporu ile kürtaja izin verilebiliyor.

Bebeğin engelli olması, anneye zarar vermesi gibi durumlarda bu rapor alınabiliyor. Onun haricinde 10 haftalığı aşan hamileliklerde kürtaj yasak.