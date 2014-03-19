Kürtaj artık SGK kapsamında

Sağlık Bakanlığı “parası olana kürtaj” uygulamasını sona erdirdi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’ne (SUT) göre 10 haftadan küçük gebeliklerdeki “isteğe bağlı” kürtajlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına girdi.

Bundan böyle kürtaj olmak isteyenler gebelikleri 10 haftadan küçük olmak koşuluyla, devlet hastanelerinde kürtaj yaptırabilecek. Daha önce işlemin ücretinin devlet tarafından ödenebilmesi için tıbbi zorunluluk koşulu getiriliyordu.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in haberine göre; SUT’ta kürtajın hastaneye getireceği puan ise 150.8 olarak belirlendi. Uzmanlar riskin büyük olmasına karşın puanın düşük olmasını eleştirirken düşük puanın doktorların kürtaj yapmaktan çekinebilme ihtimaline yol açabileceğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde 2003 yılında yayımlanan genelge ile doktorların uygun gördüğü durumlar için, “hastaların ücretlerini kendileri karşılaması” koşuluyla isteğe bağlı kürtaj yapılıyordu. Gebeliği 10 haftanın altında olanlara yapılabilen isteğe bağlı kürtaj işlemi 2007’de yayımlanan SUT ile ödeme kapsamından çıkarıldı ve SGK yalnızca tedavi amaçlı yapılan rahim tahliyelerinin ödemesini karşılamaya başladı.

‘Parası olana’ kürtaj kalktı

Bu durumda kadınlar yalnızca “hastalık” olarak görüldüğünde ve tedavi gerektirdiğinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde kürtaj yapıtırdı ve bu SGK tarafından ödendi. İsteğe bağlı kürtaj işlemini ise “parası olan”lar yaptırabildi. Kürtajın “dolaylı yasaklanması”yla birlikte Kıbrıs’ta “kürtaj turizmi” başlatan şirketler dahi oldu.

Kamuoyunu rahatsız eden uygulamaların ardından geçen hafta bir açıklama yayımlayan Sağlık Bakanlığı, SGK ile konuya ilişkin görüştüklerini, “yapılan görüşme sonrası isteğe bağlı kürtaj işlemlerinin yeniden SUT kapsamına alındığı, Resmi Gazete’de yayımlanmasının beklendiği” kaydedildi.

Devlette ‘isteğe bağlı kürtaj’ dönemi

Bakanlığın söz ettiği “isteğe bağlı kürtajı” SUT’a dahil etme, dün yayımlanan Resmi Gazete’de kesinlik kazandı. Kamuoyu baskılarının hızlandırdığı işleme göre, bugünden itibaren 10 haftadan önce yapılan isteğe bağlı kürtaj işlemleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde SGK tarafından karşılanacak.

Riski büyük puanı düşük

Tedavi ya da ameliyatlar SUT’ta farklı puanlarla yer alıyor. Hastaneler yaptıkları uygulamaya göre, toplam puanlarının karşılığını SGK’den karşılıyor. Buna göre kürtaj da SUT’ta 150.8 puan olarak belirlendi. Uzmanlar bu puanın alınan riske göre değerlendirildiğinde düşük olduğunu belirterek, doktorların kürtaj yapmaktan kaçınabilecekleri durumu konusunda uyardı.