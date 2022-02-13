Kurt Zouma, protestolar sonrası ilk 11'den çıkarıldı

Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen 27 yaşındaki Kurt Zouma, kedisini tekmelediği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin hedefi oldu.

Zouma, tepkilerin ardından özür diledi kulübü West Ham da bu davranışı nedeniyle oyuncusunu kınadı. Oyuncu için İngiltere ve Fransa'da soruşturma açılırken; taraftarın tepkisi de dinmiyor.

West Ham United'ın Leicester City ile oynayacağı maçın 11'inde yer alan Kurt Zouma, ısınmak için sahaya çıktığında tribünlerden protesto duyuldu. Oyuncu kendisini iyi hissetmediğini söylerken 11'den çıkarıldı.

Ne olmuştu?

İngiltere Premier Lig’de West Ham United forması giyen Kurt Zouma, saha dışı bir olayla gündem oldu.

Fransa Milli Takımı’nın oyuncusu, FA Cup’ta kazandıkları Kidderminster Harriers maçından bir gün sonra evinde bir kediye işkence ederken görüntülendi. Evdeki kediyi kovalarken kahkaha atan Zouma, yakaladığı kediyi acımasızca tekmeledi. Görüntüleri Zouma’nın kardeşi Yoan’ın çektiği öğrenilirken, videoda Zouma’nın kediyi mutfakta tekmeleyerek yere fırlattığı görülüyor.

Ayrıca, videoyu çeken kişi de gülerken, Zouma kediyi mutfak ve yemek odasının etrafında bir çocuğun önünde kovaladı. İngiliz medyasında ortaya çıkan görüntülerde, 27 yaşındaki futbolcu kediye ayakkabı da fırlatıyor.