Kürt yönetiminden IŞİD mağdurlarına para yardımı

IŞİD'in Irak'ta Kürt yönetiminin koruması altında olan Sincar ve bazı köylere saldırmasından sonra canlarını kurtaran yüz binin üzerindeki kişi Zaho, Duhok ve Erbil'e sığınırken, Irak Kürdistan Bölgesel yönetimi kaçanların tespiti için çalışmalara başladı. Bölgesel yönetimin görevlileri hem BM'nin açtığı kamplar, hem sokakta yaşayanlar, hem evlere, okullara ve parklara sığınanların kimliklerini tespit edip sığınmacı sayısını bulmaya çalışırken, diğer yandan yönetimin her aileye ilk etapta bin 600 lira Türk parası karşılığı olan bir milyon dinar dağıtacağı öğrenildi.



Ferit Aslan’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Merkezi Bağdat yönetimi ile petrol satışı konusu nedeniyle sıkıntılar yaşayan ve yaklaşık bir yıldır bütçe sorunu yaşayan Kürt yönetiminin insani yardım için uluslararası kuruluşlara da başvurduğu belirtildi.





İş adamları klimalı çadırlar kurdu





IŞİD'in sebep olduğu göç trajedisinin kurbanları canlarını kurtarıp kaçtıkları Duhok'ta buldukları köprü altı, inşaat, okul ve parklarda hayatta kalma savaşı verirken, kimisi ise hayırsever işadamlarının yardımı ile kurulan klimalı çadırlarda kalıyor. Duhok'ta işadamı Ferhat Sinjari, kendi imkanı ile inşaat şantiyesinde kurduğu ve içerisinde yemekhane, fırın ve klima bulunan çadır kampta 400 kişiden oluşan 70 Sincarlı aileye bakıyor.

Dünyaya çağrı yaptı

İşadamı Sinjari, Gaziantepli arkadaşı Cemal Çakmak'ın da kendisini arayarak yaşananlardan sonra göç edenler için parayardımında bulunduğu için kendisine teşekkür ettiğini ve ellerinden gelen imkanlar ile yerinden ve yurdundan olanlara yardım etmeye devam edeceğini söyledi. Ferhat Sinjari, kendi kurduğu çadırlarda barınan Sincarlıların IŞİD'in Telafer saldırısından kaçan Şii Türkmenleri ağırladıklarını ve IŞİD'in de hem bunun intikamını almak hem de Kürtlere saldırmak için Sincar'a girdiğini belirterek, “Dünyanın Irak'ta yaşanan bu duruma sessiz kalmaması gerekir. Kürdistan yönetimine insani yardım yapmalıdırlar" dedi.