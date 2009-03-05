Kürt yönetimi: Türkiye, suyumuzu kesiyor

Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt yönetimi, Türkiye'nin Dicle ve Fırat üzerinden gelen suyu azalttığını iddia etti.



Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt yönetimi, Türkiye'nin Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde kurduğu barajlar nedeniyle kendilerine ulaşan suyunun büyük ölçüde düştüğünü, ciddi su sıkıntısı çekildiğini öne sürdü.



Irak Devlet Başkanı ve Kürdistan Yurtsever Birliği'nin Genel Sekreteri Celal Talabani'ye bağlı Kurdsat TV, Türkiye'nin Dicle ve Fırat Nehirleri'ne verdiği su miktarının son dönemde büyük ölçüde azaldığını bildirdi. İki nehirdeki su miktarının azalması nedeniyle bölgede ciddi su sorunu ortaya çıktığı kentlere verilen su miktarının da azaldığı belirtildi. Dohuk Barajı'nda da su miktarının önemli ölçüde düştüğünü anlatan Dohuk Barajı sorumlusu Feysel Nuri, halkın yüzde 40'lık bölümünün buradan sağlanan sularla günlük su ihtiyacını karşıladıklarını anlatırken, “Barajda geçen yıl 24 milyon metreküp su olduğu halde bu miktar bu yıl 15 milyon metreküpe düştü. Sorun çözülmediği takdirde bölgede çok ciddi su sorunu ile karşı karşıya kalacağız'' dedi.



Saddam Hüseyin döneminde de Türkiye ile Irak arasında Dicle ve Fırat nehri sularının paylaşımı konusunda aynı sorun defalarca gündeme getirilmişti. Geçen ay İstanbul'da yapılan su forumu toplantısında da aynı sorunun gündeme getirildiği belirtildi.



