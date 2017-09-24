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Dünya

Kürt yönetim, Irak Ordusu ile uzlaşmaya vardı: Havice Operasyonu'nda 5 maddelik anlaşma

ERBİL, (DHA)- IRAK merkezi yönetimi ile ilgili yarın yapacakları bağımsızlık referandumu için saatler kala Bölgesel Kürt yönetimi, Havice ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon için Irak Ordusu ile 5 maddelik bir anlaşma imzaladı

24 Eylül 2017 17:14

ERBİL, (DHA)- IRAK merkezi yönetimi ile ilgili yarın yapacakları bağımsızlık referandumu için saatler kala Bölgesel Kürt yönetimi, Havice ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon için Irak Ordusu ile 5 maddelik bir anlaşma imzaladı. 
Erbil merkezli uydudan yayın yapan Rudaw TV\'nin haberine göre, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu, Kerkük’ün Havice İlçesi\'ne yönelik operasyonla ilgili 5 madde üzerinde anlaştı. Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu yetkilileri arasındaki anlaşma, DEAŞ\'a karşı kurulan Uluslararası koalisyonun temsilcisinin de hazır bulunduğu toplantıda imzalandı. Haberde üzerinde anlaşma sağlanan 5 madde şöyle sıralandı:
* Peşmerge, Kerkük’ün gündeyinde, Irak ordusunun geçişine izin verecek. * Peşmerge, göçzedelerin geçişine izin verecek. * Lojistik konusunda Irak ordusu ihtiyaç duyduğunda peşmerge destek verecek. * Peşmergenin ağır silah ve destek gücü, topçu ateşiyle destek verecek
* Anlaşmaya göre Peşmerge, kontrolünde bulunan yerlerden çekilmeyecek.
Kerkük’ün gündeyinde bulunan Havice ilçesine bağlı 500 köyü bulunurken, İlçe, 2014 yılından bu yana DEAŞ\'ın elinde bulunuyor. Irak Başbakanı Haydar Abadi, 21 Eylül’de Havice operasyonunun başladığını duyurmuştu.
 
 

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