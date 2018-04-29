Kürt yetkiliden Bağdadi açıklaması: Rakka'nın güneyinde olduğu tespit edildi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin terörle mücadele birimi başkanı Lahur Talabani, öldüğüne ilişkin haberler çıkan IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin hayatta olduğunu söyledi. Talabani, Bağdadi'nin Suriye'nin Rakka kentinin güneyinde olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan Lahur Talabani, "Bağdadi kesinlikle hayatta. Ölmedi. Hayatta olduğuna dair bilgimiz var. Yüzde 99 hayatta olduğuna inanıyoruz" dedi.

Talabani, "Unutmayın, (Bağdadi'nin) kökleri Irak'taki El Kaide günlerine uzanıyor. Güvenlik güçlerinden saklanıyordu. Ne yaptığını iyi biliyor" diye konuştu.

Kürt yetkili, IŞİD'in kayıplar nedeniyle taktik değiştirdiğini ancak örgütün tamamen mağlup edilmesinin 3 ya da 4 yıl alabileceğini söyledi.

Irak ordusu aylar süren operasyonun ardından ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'den geri almıştı.

Bağdat Postası gazetesine konuşan Iraklı General Abdül Emir Yarallah, Musul operasyonunda 25 bin IŞİD militanının öldürüldüğünü söyledi.

General, Musul'un doğusunun 101 günde IŞİD'den alındığını, şehrin batısına düzenlenen operasyonun da 142 gün sürdüğünü belirtti.

Öte yandan, IŞİD'in Suriye'deki kalesi Rakka'ya düzenlenen operasyonlar sürüyor.

Rusya'nın havadan desteğiyle Suriye ordusu, Cumartesi günü Rakka'nın güneybatısındaki bir dizi petrol kuyusunu ele geçirdi.

Suriye'nin resmi televizyonu Akhbariya'ya konuşan bir askeri yetkili, ordunun Vahap, el Fahd, el Kseer, Ebu el Katat ve Ebu Kataş petrol yataklarıyla bölgedeki bazı köyleri IŞİD'den geri aldığını söyledi.

Suriye ordusu ile İran destekli milisler son birkaç aydır Halep'in doğusunda da ilerleme kaydetti. Birlikler Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerin bir kısmının kontrolünü sağladı.

YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu, Kürt ve Arap birliklerden oluşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de, geçen hafta Rakka'nın doğusundaki Batani bölgesinin kontrolünü ele geçirdi.

Muhaiflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, birliklerin el Rumeila'ya ilerlediğini belirtti.

El Rumeila yakınlarında Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir SDG militanı, IŞİD'in bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları düzenlediğini söyledi.

uriye İnsan Hakları Gözlemevi, Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuş, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise bu haberleri doğrulayamadığını açıklamıştı.