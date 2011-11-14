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Politika

Kürt yazar Ümit Fırat TBMM'de dinlenecek!

TBMM ‘Terör Kaynaklı Yaşam Hakkı İhlalleri” Alt Komisyonu Ümit Fırat’ı dinleyecek...

14 Kasım 2011 02:00



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA 

Türkiye'de terörün neden olduğu yaşam hakkı ihlallerini asker, polis, PKK'lı yelpazesinde inceleyecek olan TBMM Terör Kaynaklı Yaşam Hakkı İhlalleri Alt Komisyonu 16 Kasım tarihinde yapacağı ilk toplantısında Kürt yazar Ümit Fırat'ı dinleyecek. Teröre kurban giden hayatları mercek altına alacak olan komisyon, son 30 yılın istatistik verilerini çıkarmayı ve terörün erken söndürdüğü hayatları hikayeleriyle ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Alt komisyon,  geçtiğimiz ay İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği yazıda,  27 yıllık süreçte asker, polis,  öğretmen,  sivil vatandaş ve terör örgütü mensuplarının,  istatistiki verilerini talep etmişti. Komisyonun, Fırat’tan sonra, İsveç'ten Türkiye'ye dönen Kürt siyaset adamı, yazar ve şair Kemal Burkay, Orhan Miroğlu ve Vedat Bilgin gibi isimleri davet etmesi bekleniyor.


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