Kürt yazar Keremê Seyad yaşamını yitirdi

Kürt yazar ve aydın Keremê Seyad vefat etti. Seyad, salı günü doğduğu Hakko köyünde toprağa verilecek.

Ermenistan’da yaşayan Kürt yazar ve aydın Keremê Seyad'ın dün hayatını kaybettiği belirtildi. . Yıllarca Ermenistan Radyosu Kürtçe bölümünde yaptığı kültür programları ile sesini duyuran Seyad, 82 yaşındaydı.

1938 yılında Ermenistan’ın Talin kasabasına bağlı Hakko köyünde doğan Seyad, üniversite eğitimini Erivan’da tamamladı. 1960 yılında Radyoya Kurdiya Erivan’da çalışmaya başlayan Seyad, daha sonra Radyo Direktörlüğü görevini üstlendi.