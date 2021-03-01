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"Kürt Yayıncılığında Dergicilik" Webinar dizisi 3 Mart'ta başlıyor

Kürt dergiciliğinin tarihi; dergilerin Kürtlerin toplumsal, siyasal, kültürel yaşamına etkileri işlenecek

01 Mart 2021 13:31

IPS İletişim Vakfı/bianet, Zan Enstitü ile birlikte 2 ay boyunca sürecek olan "Kürt Yayıncılığında Dergicilik" başlıklı bir webinar dizisi düzenleyecek.

Webinar dizisinin ilki 3 Mart günü saat 19.00'da.

Webinar dizisi içerisinde Kürt dergiciliğinin tarihi işlenerek; dergilerin Kürtlerin toplumsal, siyasal, kültürel yaşamına etkileri ve içerikleriyle ilgili tartışmalar yürütülecek.

Dizinin dili Kürtçe olacak olan ilk webinarında, "Türkiye'de Kürt Edebiyat Mücadelesinin Bir Yolu Olarak Dergiler" başlığında konuşmacımız Serdar Ay, kolaylaştırıcımız ise Adnan Çelik olacak.

3 Mart Çarşamba akşamı saat 19.00'da Zoom'da gerçekleşecek olan program ayrıca YouTube kanallarından da canlı olarak yayınlanacak. Webinar dizisinin dili, programın konusu ve içeriğine göre Kürtçe ve Türkçe şeklindedir.

Kayıt için tıklayın.

Webinar Programı

1- 3 Mart 2021 Çarşamba Saat 19:00

"Türkiye'de Kürt Edebiyat Mücadelesinin Bir Yolu Olarak Dergiler"

Konuşmacı: Serdar Ay

Moderatör: Adnan Çelik

Dili: Kürtçe

2 - 10 Mart 2021 Çarşamba Saat 19:00

"II. Meşrutiyet Gölgesinde İlk Kürt dergisi Rojî Kurd"

Konuşmacı: Tahir Baykuşak

Moderatör: Serhat Bozkurt

Dili: Kürtçe

3 - 17 Mart 2021 Çarşamba Saat 19:00

"Ulusal Kimlik İnşası ve Basın Bağlamında Hawar Dergisi"

Konuşmacı: Ronayi Önen

Moderatör: Serdar Şengül

Dili: Kürtçe

4 - 24 Mart 2021 Çarşamba Saat 19:00

Soğuk Savaş’ın Gölgesinde Avrupa'da Kürt Mücadelesi: Siyasi ve Kültürel Ağların Yaratılmasının Bir Aracı Olarak Dergiler (1949-1971)"

Konuşmacı: Adnan Çelik

Moderatör: Derya Aydın

Dili: Kürtçe

5 - 31 Mart 2021 Çarşamba Saat 19:00

"1990'larda Kürtçe Dergiciliği ve Rewşen Geleneği"

Konuşmacı: Engin Sustam

Moderatör: Namık Kemal Dinç

Dili: Türkçe

6 - 7 Nisan 2021 Çarşamba Saat 19:00

"Kürt Yayıncılığında Dergi Haberciliği"

Konuşmacı: Günay Aslan

Moderatör: Ferid Demirel

Dil: Türkçe

7 - 14 Nisan 2021 Çarşamba Saat 19:00

"Kürt Kadın Dergileri ve Dergiciliği"

Konuşmacı: Rojda Yıldız

Moderatör: Eda Bazancir

Dili: Türkçe

8 - 21 Nisan 2021 Çarşamba Saat 19:00

"Vate Dergisi: Kırmançkî'nin okulu"

Konuşmacı: Deniz Gündüz

Moderatör: Canan Efe

Dili: Kırmançkî (Zazakî)

9 - 28 Nisan 2021 Çarşamba Saat 19:00

"Kürt Dergiciliğinde Bir Uzun Soluk: Nûbihar"

Sunum: Süleyman Çevik

Moderatör: Ferid Demirel

Dili: Kürtçe
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