"Kürt Yayıncılığında Dergicilik" Webinar dizisi 3 Mart'ta başlıyor

IPS İletişim Vakfı/bianet, Zan Enstitü ile birlikte 2 ay boyunca sürecek olan "Kürt Yayıncılığında Dergicilik" başlıklı bir webinar dizisi düzenleyecek.

Webinar dizisinin ilki 3 Mart günü saat 19.00'da.

Webinar dizisi içerisinde Kürt dergiciliğinin tarihi işlenerek; dergilerin Kürtlerin toplumsal, siyasal, kültürel yaşamına etkileri ve içerikleriyle ilgili tartışmalar yürütülecek.

Dizinin dili Kürtçe olacak olan ilk webinarında, "Türkiye'de Kürt Edebiyat Mücadelesinin Bir Yolu Olarak Dergiler" başlığında konuşmacımız Serdar Ay, kolaylaştırıcımız ise Adnan Çelik olacak.

3 Mart Çarşamba akşamı saat 19.00'da Zoom'da gerçekleşecek olan program ayrıca YouTube kanallarından da canlı olarak yayınlanacak. Webinar dizisinin dili, programın konusu ve içeriğine göre Kürtçe ve Türkçe şeklindedir.

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