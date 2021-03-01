"Kürt Yayıncılığında Dergicilik" Webinar dizisi 3 Mart'ta başlıyor

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Webinar Programı
1- 3 Mart 2021 Çarşamba Saat 19:00
"Türkiye'de Kürt Edebiyat Mücadelesinin Bir Yolu Olarak Dergiler"
Konuşmacı: Serdar Ay
Moderatör: Adnan Çelik
Dili: Kürtçe
2 - 10 Mart 2021 Çarşamba Saat 19:00
"II. Meşrutiyet Gölgesinde İlk Kürt dergisi Rojî Kurd"
Konuşmacı: Tahir Baykuşak
Moderatör: Serhat Bozkurt
Dili: Kürtçe
3 - 17 Mart 2021 Çarşamba Saat 19:00
"Ulusal Kimlik İnşası ve Basın Bağlamında Hawar Dergisi"
Konuşmacı: Ronayi Önen
Moderatör: Serdar Şengül
Dili: Kürtçe
4 - 24 Mart 2021 Çarşamba Saat 19:00
Soğuk Savaş’ın Gölgesinde Avrupa'da Kürt Mücadelesi: Siyasi ve Kültürel Ağların Yaratılmasının Bir Aracı Olarak Dergiler (1949-1971)"
Konuşmacı: Adnan Çelik
Moderatör: Derya Aydın
Dili: Kürtçe
5 - 31 Mart 2021 Çarşamba Saat 19:00
"1990'larda Kürtçe Dergiciliği ve Rewşen Geleneği"
Konuşmacı: Engin Sustam
Moderatör: Namık Kemal Dinç
Dili: Türkçe
6 - 7 Nisan 2021 Çarşamba Saat 19:00
"Kürt Yayıncılığında Dergi Haberciliği"
Konuşmacı: Günay Aslan
Moderatör: Ferid Demirel
Dil: Türkçe
7 - 14 Nisan 2021 Çarşamba Saat 19:00
"Kürt Kadın Dergileri ve Dergiciliği"
Konuşmacı: Rojda Yıldız
Moderatör: Eda Bazancir
Dili: Türkçe
8 - 21 Nisan 2021 Çarşamba Saat 19:00
"Vate Dergisi: Kırmançkî'nin okulu"
Konuşmacı: Deniz Gündüz
Moderatör: Canan Efe
Dili: Kırmançkî (Zazakî)
9 - 28 Nisan 2021 Çarşamba Saat 19:00
"Kürt Dergiciliğinde Bir Uzun Soluk: Nûbihar"
Sunum: Süleyman Çevik
Moderatör: Ferid Demirel
Dili: Kürtçe