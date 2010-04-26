'Kürt ve Ermeni halklarından özür borcu dilenmeli'

T24 - BDP Bitlis Milletvekili Nezir Karabaş, partisinin Denizli İl Kongresi´nde Türkiye´nin 1915'te Ermenileri katlettiğini iddia ederek, "Türk Devleti'nin Ermeni, Kürt ve Türk halklarına özür borcu var" dedi.



Karabaş, Kürtlerin siyasal mücadelesinin çocuklar üzerinden kırılmak istendiğini de iddia etti.



BDP´nin Denizli İl Kongresi'ne katılan Bitlis Milletvekili Karabaş, Kürtçe başladığı konuşmasını Türkçe sürdürdü. Karabaş, Kürtçe sloganların da atıldığı kongrede, 1915'te Ermeniler´in katledildiğini, yerlerinden yurtlarından koparılıp sürgüne tabi tutulduklarını öne sürdü.



Karabaş, "Ermeniler ve birçok tarihçi 1.5 milyon, Türkiye resmi anlamda 300-500 bin diyor. Rakamlar çok önemli değil. Sonuçta milyonun üzerinde Ermeni katliama tabi tutuldu. Kadın, çoluk, çocuk demeden yerlerinden, yurdundan söküldü. Milyon üzerinde Ermeni Suriye çöllerine sürüldü. Birçoğu Teşkilat-ı Mahsusa katilleri tarafından katledildi. Birçoğu malını mülkünü almak için çeşitli kesimler tarafından öldürüldü, birçoğu yolda yaşamını yitirdi" dedi.



Karabaş sözlerine, "Türkiye, bu gerçekleri kendi içinde tartışıp, değerlendirip, dünyanın birçok çağdaş ülkesinin yaptığı gibi, bu gerçekleri gün ışığına çıkartıp özür dilemek yerine, hala bu olayı yaşanmamış gibi yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üç halka özür borcu var. Ermeni halkına o katliamı yaşattığı için, Kürt halkına bazı günahlara ortak ettiği için, Türk halkına da 90 yıldır gerçekleri ters yüz edip onlardan gizlediği için'' diye devam etti.



Konuşması zaman zaman "Çocuklara uzanan eller kırılsın'' sloganıyla kesilen Nezir Karabaş, Türkiye'nin çocuklara şiddet uygulanan ülkelerden biri olduğunu söyledi.



Okulda veya yaşamın her alanında çocukların en fazla şiddet, taciz ve tecavüze uğradığı bir ülke olduğunu ileri sürdü. Kürtlerin siyasal mücadelesinin çocuklar üzerinden kırılmaya çalışıldığını iddia eden Karabaş, "Türkiye, Kürtler´in siyasal mücadelesini, Kürtlerin direnişini, çocuklar üzerinden kırma, çocukları rehin alıp Kürtleri tehdit etme politikası sonucu en fazla çocuğu cezaevine atan ülke durumundadır. Böyle bir ülkede, başta Cumhurbaşkanı ve Başbakanı çıkıp, hamasi nutuklar atıyor. 15 dakikalığına kendi koltuklarında çocukları oturtup, bu korkunç, her alanda çocuğun korunmadığı gerçekleri gizlemeye çalışıyor. Artık dünya ne eski dünya, ne Türkiye eski Türkiye, ne Kürtler eski Kürttür. Bu gerçekleri balçıkla sıvayamazsınız'' dedi.



Zafer işareti yapılarak saygı duruşunda bulunulan kongrede salona Seyyid Rıza´nın, "Sizin hilelerinizle baş edemedim. Bu bana dert oldu. Biz de sizin önünüzde diz çökmedik. Bu da size dert olsun'' cümlesi ve "Ya demokratik çözüm, ya da görkemli direniş'' yazılı pankartlar asıldı.



Mehmet Ali Doğan'ın tek listeyle seçime girdiği ve 67 delegenin oy kullandığı kongrede, salonda BDP bayrakları dışında hiçbir bayrak asılmadı.





