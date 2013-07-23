Kürt Ulusal Konferansı'na hazırlık toplantısı sona erdi

Irak Kürt Bölgesel Yöntemi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "Konferansta, Arap, Türk ve Fars kardeşlerimize Kürtlerin barış içinde ortak yaşamdan yana olduğu mesajını vereceğiz. Hiçbir komşu devlete ve halka düşmanlık yapmak istemiyoruz" dedi.

"Kürt Ulusal Konferansı"na hazırlık için Türkiye, Suriye ve İran'dan Erbil'e gelen çeşitli Kürt parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantı sona erdi.

Barzani'nin başkanlığında sabah başlayıp basına kapalı olarak yapılan oturumlara Türkiye, İran, Suriye ve Irak'tan 100'den fazla siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Türkiye'den Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Ahmet Türk, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da katıldığı toplantıda Mesut Barzani, Kürt ulusal konferansının yapılmasının bütün tarafların arzusu olduğunu kaydederek, konferansının düzenlenmesi ile ilgili olarak daha önce Celal Talabani ve Abdullah Öcalan ile istişare edildiğini söyledi.

'Tehdit unsuru değiliz'

70’li yıllarda bu konuyla ilgili yazıp çizdiğini ve bu düşün bugün gerçekleşmesinin sevindirici olduğunu vurgulayan Barzani, şöyle konuştu:

"Konferansı yapmaktaki ilk amacımız bütün Kürtlerin katılım göstereceği bir organizasyon düzenlemekti. Hedefimiz, ortak bir irade ve düşünce etrafında birleşmekti. Bu stratejiyle barış içinde birlikte yaşama tecrübesini edineceğiz. Bu konferansta Arap, Türk ve Fars kardeşlerimize Kürtlerin barış içinde ortak yaşamdan yana olduğu mesajını vereceğiz. Hiçbir komşu devlete ve halka düşmanlık yapmak istemiyoruz. Düşmanlığın olmadığı, adil ve hakkaniyetli bir zemini oluşturmak istiyoruz. Bizim inancımız odur ki Kürtler Kürdistan’ın zengin kaynakları ve servetiyle bölgedeki bütün halkların ve devletlerin kalkınmasına hizmet edebilir. Kürtler bölgede huzur vesilesi olmak ve demokrasinin güçlendirilmesini istiyor. Bundan dolayı da barışa çok ihtiyacımız var. Buradaki yönetimizden edindiğimiz tecrübe, Kürtlerin komşularına tehdit unsuru oluşturmadığıdır. Tersine komşuları için de huzur ortamının olduğu, yaşam standartlarının yükseldiği ve ekonominin ilerlediği bir merkez oldu. Bu da Kürtlerin barışseverliğiyle ilgili çok açık bir kanıttır."

Konferans bir ay içinde gerçekleşecek

"Gelecekte en güçlü ve en iyi silah dünyayla iyi ilişkiler içinde olmaktır" diyen Barzani, şöyle devam etti:

"Halkımızın haklarını elde etmek için diyalog dilinden vazgeçmemesi ve demokrasiden yana olması en doğru yoldur. Bu sayede uluslararası kamuoyunda Kürtlerin koşullarını daha iyi bir konuma getirebileceğiz. Kürtlerin talepleri ve istekleri de dünya devletleri içinde daha güçlü bir hale gelecektir."

Geçmişte, haklarını elde etmek için silaha başvurmak zorunda bırakıldıklarını savunan Barzani, artık şartların değiştiğini ve hiç kimsenin Kürtlere silahlı bir mücadeleyi dayatamayacağını ifade etti. Kürtlerin yok edilmesi gibi bir ihtimalin tamamen ortadan kalktığını söyleyen Barzani, "Bundan dolayı bütün Kürt gruplar ortak bir siyasi strateji geliştirmeli ve Kürtlerin barış ve birlikte yaşamaya dair mesajını herkese ulaştırmalıdır. Bütün Kürt gruplarının da bu mesaja bağlı kalmaları gerekir'' ifadesini kullandı.

Ulusal Kürt Konferansı'na hazırlık niteliğindeki toplantının ardından bir üst komisyonunun kurulacağını ve bir ay içinde konferansın düzenlenmesi için çalışılacağını kaydeden Barzani, bunun için her türlü lojistik desteği sağlayacaklarını dile getirdi.