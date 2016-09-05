Kurt sürüsü, 31 kurbanlık koyunu telef etti

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynak köyünde yaşayan Ethem Uğur’un, Kurban Bayramı’nda satmak için aldığı koyun sürüsüne, kurtlar saldırdı. 31 koyunu telef olan Uğur, "Mahvoldum. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Karlıova ilçesine bağlı Kaynak köyünde yaşayan ve hayvan alım- satımı yapan Ethem Uğur’un bayramda kurbanlık olarak satmak için aldığı, 50 koyundan oluşan sürüsüne, kırsalda aç kalan kurt sürüsü saldırdı. Akşam saatlerinde koyunlarını otlattığını, geceilerleyen saatlerde koyun sürüsünü evinin yakınına getirdiğini anlatan Uğur, evinin yakınında dinlenmek için oturduğu sırada koyunların sağa sola kaçışmaya başladığını gördüğünü söyledi.

Tek başına olduğu için de müdahale edemediğini anlatan Uğur, "Kurban Bayramı’nda satmak üzere 50 koyun aldım, daha paralarını bile ödememiştim. Akşam sürüyü otlattıktan sonra evimin yakınına gelmiştim. Çok uykum vardı saatte epey ilerlemişti. Gözümü ne kadar kapattım bilmiyorum ama koyunların sağa sola kaçışmaya başlamasıyla çıkardıkları sesle uyandım. Onlarca kurt, koyunlarımı kovalıyor, koyunlar dağa doğru kaçışıyordu. Koyunların kaçtıkları yönde başka kurtlar vardı. Tek başımaydım, ne yapacağımı bilemedim, müdahale de edemedim. Çaresiz bir şekilde sağa sola koşuşturdum. Daha sonra ailemin yardımıyla sağ kalan koyunları bir araya toplamaya çalıştık. Ama 31 koyun yoktu. Sabaha kadar dağlık alanları aradık ve 31 koyunun leşini bulduk. Bu kurbanlıkları yeni almıştım daha parasını bile ödememiştim. ’Kurban Bayramı’nda satarım elime biraz para geçer’ diye düşünmüştüm. Ama kurt sürüsü koyunlarıma saldırdı. Mahvoldum. Ne yapacağımı bilemiyorum, yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.