Kürt sosyalistler ÖSP'yi kurdu

T24 - Sosyalizm ve ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını savunan Özgürlük ve Sosyalizm Partisi adında yeni bir parti kuruldu.



Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) isimli yeni bir parti kuruldu. Sosyalizm ve ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını savunan parti, üç yıldır partileşme çabasındaki 40 kişi tarafından kuruldu.



bianet'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı'na bugün kuruluş dilekçesi verilen partinin Kurucu Başkanı Sinan Çiftyürek parti başkan yardımcıları ise Hasan Fırat ve Aziz Mahmut Ak.



Çiftyürek, Kürt kökenli bir parti olduklarını ancak etnik vurguyu öne çıkarmadıklarını söyledi.



"Türkiye'de liberali, komünisti, zengini, fakiri sürekli herkesi kapsayan koalisyon partileri kuruluyor. Biz Türkiye Kürdistanı'nda Kürdü, Türkü, Arabı ile işçi ve emekçinin yer alacağı sosyalist bir partiyiz." Çiftyürek partinin iki ana eksen üzerinden mücadele yürüteceğini söyledi.



"Küresel kapitalizmin yarattığı atmosferde başka dünya mümkün diyen, sosyalizmin 200 yıllık mücadelesini günümüz çağdaş koşullarına göre yerinden üreten bir anlayışımız olacak.



"Kürt halkının ulusal özgürlük mücadelesine sahip çıkarak ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesini savunuyoruz. Türkiye'deki Türk ve Kürt halkının sosyolojisi gereği, Kürt sorununun çözümü için eşit koşullu federatif çözümü esas alıyoruz."



Türkiye'de, geçmişten günümüze kurulmuş sosyalist ve Kürt sorunu için mücadele eden partilere saygı duyduklarını söyleyen Çiftyürek, bu partilerle ortak çalışmalar da yapacaklarını söylüyor.



Çiftyürek, yeni kurulmuş sosyalist bir parti olarak büyümenin zaman alacağını ancak örgütlenmeyi başlattıklarını belirtti.



Partinin bayrağında, sarı zemin üzerinde kızıl ateş ve yarım emek çarkı amblemi var.





