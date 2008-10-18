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Politika

‘Kürt sorunuyla ilgileri, oy satın almaktan ibaret’

İngiliz The Economist dergisi, Türkiye'de son dönemde yeniden yükselişe geçen PKK terörünün, ülkede Kürtlere karşı takınılan tutum hakkında yeni soru işaretleri do&

18 Ekim 2008 03:00

İngiliz The Economist dergisi, Türkiye'de son dönemde yeniden yükselişe geçen PKK terörünün, ülkede Kürtlere karşı takınılan tutum hakkında yeni soru işaretleri doğurduğu yorumunu yaptı.

 "Türkiye ve Kürtler: Dağdaki Terör" başlıklı haberde, Kürt sorunuyla ilgili aldığı önlemlerin "oy satın alma kokusu" taşıdığı belirtilen AKP'nin de kendisinin, "kapatılmaktan kıl payı kurtulan bir parti olmasına rağmen, DTP hakkındaki benzer dava hakkında tek bir kelime etmemesi" eleştirildi. PKK'nın son saldırılarının AKP'yi mahcup ettiği ve TSK'nın sorunu çözme konusundaki kabiliyetinin sorgulanmasına yol açtığının vurgulandığı haberde, etnik çatışmanın Türkiye'nin Batı'daki bölgelerinde de yükselişe geçtiğine dikkat çekildi. PKK'nın insan kaynağı bulmakta zorlanmadığının aktarıldığı haberde, "Türkiye'deki 14 milyon Kürt arasında PKK sempatisi hâlâ çok güçlü" ifadesi kullanıldı.
2005'te Başbakan Erdoğan’ın, geçmişte devletin Kürtlere karşı bazı hatalar yaptığını itiraf ettiğinde sorunun çözümü yönünde ümitlerin arttığı belirtilen haberde bununla birlikte AKP'ye sempatinin, sınır ötesi operasyonlara yeşil ışık yakılmasından beri düştüğünün altı çizildi. Haberde, kapatılması halinde DTP'nin popülaritesinin artacağı tahmini de yer aldı.




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