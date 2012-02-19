Kürt siyasetçi İbrahim Güçlü PKK'nın örgüt içi infazlarını anlattı!

T24 - Kürt siyasetçi İbrahim Güçlü, Diyarbakır Özel Yetkili Savcılığı'na verdiği 39 sayfalık dilekçe de PKK'nın sivil infazlarından ve örgüt içi infazlardan bahsetti. Güçlü'nün faili meçhul cinayetleri araştıran savcılığa verdiği listede infaz edilen kişilerin adları ve infaz tarihlerinin yer aldığı belirtildi.

Star gazetesinde yer alan habere göre; Faili meçhul cinayetleri araştıran Diyarbakır Özel Yetkili Savcılığı’nın mercek altına aldığı PKK’nın iç infazları dosyası kapsamında önceki gün tanık sıfatıyla ifade veren Kürt siyasetçi İbrahim Güçlü savcılığa verdiği 39 sayfalık dilekçede PKK’nın infaz ettiği isimleri tek tek sıraladı. PKK’nın kendi dışındaki Kürt örgütlerini düşman görme stratejisinden dolayı ortadan kaldırmayı hedef haline getirdiğini dile getiren Güçlü, PKK’nın cinayetleri üstlenmediğini ya da polise yıkmaya çalıştığını belirterek üstlenmek zorunda olduğu cinayetleri ise ‘kaza’ olarak açıkladığını belirtiyor.

12 Eylül öncesi ve sonrası katliam

Güçlü savcılığa verdiği dilekçede, “PKK, kendi içinde hiçbir muhalefete izin vermedi. PKK,ilk çıktığı günden günümüze dek binlerce militan ve sempatizanını ‘örgüte ihanet, ajan-provokatör’ suçlamasıyla infaz etmiştir. PKK ortaya çıkışıyla birlikte, 1976’da Ankara’da kendi arkadaşları Ali Doğan Yıldırım’ı kaldığı evde kafasına bir kurşun sıkarak öldürdüğü ve bunun PKK’nın ilk cinayeti olduğu iddia edilir. PKK önce bu cinayeti üstlenmedi ve polise yıkmaya çalıştı. Keza, Ali Doğan Yıldırım’ın sonu. PKK’nın iç ve dış infazları 12 Eylül sonrasında da devam etti”dedi.

'İlk infaz Mustafa Çamlıbel'

- Mustafa Çamlıbel: PKK’nın katlettiği ilk kişi. Ağrı’da Özgürlük Yolu yandaşı idi.

- Mehmet Uzun ve Ali Kınacık: Haki Karer’in öldürülmesi gerekçe gösterilerek, Têkoşînî Antep’te tasfiye etmek için öldürüldü.

- Ferit Uzun: Dengê Kawa lideri ve PKK tarafından 22 Kasım 1978 yılında Siverek’te katledildi.

- Mehmet Çakmak: TKP’nin önde gelenlerindendi. Diyarbakır’da bir kitabevi basılarak katledildi.

'36 yılda 15 bin sivil öldürdüler'

- 22 Ocak 1987: Hakkâri Uludere’de Ortabağ köyünde, soba içine koydukları bombalarla 8 vatandaşı öldürdüler.

- 23 Ocak 1987: PKK, Midyat baskınını gerçekleştirdi ve 10 vatandaşı öldürdü.

- 20 Haziran 1987: Mardin Ömerli ilçesinde, Pınarcık köyü katliamı gerçekleştirildi. 16 çocuk, 6 kadın, 8 erkek, toplam 30 kişi katledildi. Öcalan katliamın ardından ‘Öldürelim, otorite olalım ‘açıklaması yaptı.

- 9 Mayıs 1988: Mardin Nusaybin’de Taş Köyü’nün Behmenin mezrasını basan PKK’lılar, bir aileden 8’i çocuk, 2’si kadın 11 kişiyi öldürdüler..

- 26 Kasım 1989: Hakkâri Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 21 kişi öldürüldü, 9 vatandaş kaçırıldı.

- 11 Haziran 1990: PKK Şırnak’ın Çevrimli Köyünü basarak 27 kişiyi öldürdü. Ölenlerden 12’sinin çocuk, 7’sinin de kadın olduğu açıklandı.

- 14 Temmuz 1991: Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerinde köyleri basan PKK mensupları, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişiyi öldürdü. PKK’lılar, cesetleri de yakarak kaçtılar.

- 25 Aralık 1991: İstanbul’da yürüyüş yapan bir grup PKK yanlısı, İstanbul Bakırköy’de lışveriş merkezine molotof kokteyli attı. Yangında 11 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

- 11 Haziran 1992: PKK’lılar Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir minibüsü durdurarak içinde bulunan 13 kişiyi kurşuna dizdiler.

- 27 Haziran 1992: Silvan’ın Yolaç köyünü basan PKK’lıler camide namaz kılan vatandaşları dışarı çıkarıp kurşuna dizdi. 10 vatandaş hayatını kaybetti.

- 1 Ekim 1992: Bitlis’in Cevizdalı köyünü basan PKK, çocuk ve kadınların bulunduğu 30 kişiyi öldürdü, 25 kişiyi de yaraladılar.

- 24 Mayıs 1993: Bingöl-Elazığ karayolunu Bilaloğlu mevkiinde kesen teröristler otobüsten indirdikleri 33 eri kurşuna dizdiler.

- 15 Haziran 1993: Siirt’in Şirvan ilçesi Gözlüce köyü ile Bingöl’ün Ilıcalar Bucağı Üçpınar köyünü roketatarla basan PKK’lılar 9 vatandaşı öldürüp 4’ünü kaçırdılar.

- 6 Temmuz 1993: Başbağlar Katliamı - Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne silahlı baskın düzenleyen PKK’lılar, aralarında kadınların da bulunduğu 28 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladılar. Köydeki 57 evi ateşe verip kaçtılar.

- 4 Ağustos 1993: Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı ve Yenidoğan köyleri arasında yol kesen PKK’lılar, yolcu minibüsünde bulunan 28 kişiyi kurşuna dizdiler.

- 25 Ekim 1993: Erzurum Çat ilçesine bağlı Yavi beldesine baskın düzenleyen PKK’lılar,kahvehaneye topladıkları vatandaşları taradı$ 35 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.

Örgüt içinde öldürülen yöneticiler

- Mehmet Turan: PKK’nın oluşum safhasında önde gelen adamlarındandı,1979’da ajan olduğu gerekçesiyle Mardin’de öldürüldü.

- Murat Bayraklı:1984’te Batı Berlin’de çöp konteynırında yakılarak öldürüldü. Suçu ihanetti.

- Zülfi Gök:1984’te Almanya’nın Rüsselsheim’de aracında kurşunlanarak öldürüldü. PKK bu cinayete sahip çıkarak; “Muhalif gruplarla (Enver Ata)işbirliği yaptığı için infaz edildi”açıklaması yaptı.

- Enver Ata: 20 Haziran 1984’de İsveç’in Uppsala şehrinde infaz edildi

- İzzettin Evcil: 1977-79 yılları arasında Örgütün Batman sorumlusuydu.1984’de “PKK içerisinde muhalif çizgi oluşturmak” suçlamasıyla infaz edildi.

- Çetin Güngör (Semir): PKK merkez Komitesi Üyesi. Öcalan’a muhalefet yaptığı için 1985’te Stockholm’da yüzlerce Kürdün gözleri önünde infaz edildi.

- Abdullah Kumral:PKK Merkez Komitesi Üyesi. PKK politikalarına karşı çıktığı için önce hapse alındı, sonra kulaklarına harbi sokularak Bekaa’da öldürüldü.

- Resul Altınok: PKK Merkez Komitesi Üyesi. PKK kampında önce kendisine bir çukur kazdırıp daha sonra kafasına kurşun sıkıldı.

- Lamia Baksi ve 67 militan 1987’de infaz edildiler

- Av. Mahmut Bilgili:PKK olmak üzere birçok Kürt örgütünün davalarına bakıyordu. 1987’de Hollanda’da yemek masasında boğdurulup, cesedi satırla parçalanıp kanalizasyona atıldı. Suçu örgüte ihanetti.

- Mehmet Tunç:Avrupa’daki PKK yapılanmasında yer aldı.Sevgilisinin gözü önünde kurşuna dizildi.

- Mustafa Ömürcan ve dört arkadaşının infazı: “Örgüt talimatlarına karşı gelmek” suçlarından dört arkadaşı ile birlikte, Halil Kaya tarafından infaz edilirler.

- Şahin Dönmez: PKK’nın Merkez Komitesi Üyelerinden. 1990’da infaz edildi.

- Mehmet Çimen: Örgütün Avrupa koordinatör yardımcısı. İhanetten 1993’te yok edildi.