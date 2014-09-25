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Kurt Seyit ve Şura'ya Fahriye Evcen de çare olamadı

Geçtiğimiz sezon aldığı düşük reytingler sonrası Fahriye Evcen'i transfer eden Kurt Seyit ve Şura, bu sezona da kötü bir başlangıç yaptı

25 Eylül 2014 12:33

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynadığı Kurt Seyit ve Şura dizisindeki reyting krizi bu sezonda da devam ediyor. Bu sezon diziye Fahriye Evcen'i de transfer ederek reytinglerde zirveyi hedefleyen dizinin son bölümü 23'üncü oldu.

Bölüm başına aldığı 60 bin TL ile ekranların en pahalı oyunucusu olan Kıvanç Tatlıtuğ'un, Farah Zeynep Abdullah ve Fahriye Evcen'le başrolleini paylaştığı dizinin reyting sıralamasında 23'üncü olan ilk bölümü 1 milyon TL'ye mâl olmuştu.

'Kurt Seyit ve Şura' AB'de 7, TOTAL'de ise birçok yapımcının gerisinde kalarak 23'üncü olabildi. Dizi geçen sene ocak ayında ekrana gelmiş, yüksek bütçesi ve iddialı kadrosuna rağmen sezonu düşük reytingle kapatmıştı. Yapım ekibi 'Kurt Seyit ve Şura'yı canlandırmak için senaryoda ve kadroda yenilik yapmıştı.

 

Oynadığı 3 dizi yayından kalktı

 

Posta'nın haberine göre ekipte, Kıvanç Tatlıtuğ'un ardından morali bozulan bir diğer isim de Fahriye Evcen oldu. Çünkü 3 yıl içinde başrolünü oynadığı Yalancı Bahar, Veda ve Çalıkuşu dizileri yayından kaldırıldı. Evcen, Kurt Seyit'in setinde de sıkıntılar yaşıyor. Fragman çekimlerinde 4 saat beklediği için sıkılıp seti terk eden oyuncunun rol arkadaşı Elçin Sangu ile tartıştığı iddia edildi. Sinirleri bozulan Elçin ise yönetmen Hilal Saral tarafından sakinleştirildi. Fahriye, Çalıkuşu'nun setinde de makyöz ve ışıkçı ile de kavga etmişti.

Kurt Seyit ve Şura'nın 30 Eylül Salı akşamı yayılanacak olan 15. bölüm fragmanı:

 

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