Kürt savaşçılara ağır suçlama



Uluslararası Af Örgütü'nün salı günü açıklanan raporunda PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD denetimindeki bölgede bazı şehir ve köylerin tamamen yerle bir edildiği, binlerce kişinin de göçe zorlandığı iddialarına yer verildi. Örgüt, iddialarına kaynak olarak gözlemcilerin izlenimlerini ve uydu görüntülerini gösterdi. Yapılan açıklamada genellikle "Savaş suçlarının" IŞİD ve diğer silahlı gruplara destek veren insanlara yönelik intikam duygusuyla işlendiği kaydedildi.

Uluslararası Af Örgütü tarafından 14 kent ve köyde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gönderilen heyet, IŞİD'le mücadele kapsamında değerlendirilemeyecek eylemlere girişildiğini belirledi. Heyetin hazırladığı raporda, "Daha çok hedefli ve koordineli kolektif bir cezalandırma kampanyası söz konusu" denildi. Hedef alınan köylerde halkın IŞİD militanlarına yardım ve yataklık ettiği düşünülüyor.

YGG'den yalanlama

Bir YPG sözcüsü ihlallerin istisna düzeyinde olduğunu belirterek, savaş suçu işlendiğine dair iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.

YPG, IŞİD'le mücadele konusunda ABD'nin en önemli stratejik partneri olarak biliniyor. Bu nedenle ABD, YPG'ye silah ve mühimmat desteğinde bulunuyor. Af Örgütü'nün raporunun açıklanmasıyla ABD'nin YPG'ye olan desteği konusunda tavır değişikliğine gidip gitmeyeceği ise merak konusu oldu.

Türkiye, güney sınırında bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı olduğu için ABD'nin YPG'yi desteklemesinden rahatsızlık duyuyor.