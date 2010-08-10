Kürt sanatçı Ortadoğulu kadınlar için söyledi

T24

Kürtçenin tüm lehçeleri

Nilüfer Akbal’ın ‘Herîrê’ isimli yeni albümü çıktı. “Herîrê” Kürtçe’de “ipek kumaş” anlamına geliyor. Herîrê hem albümdeki geleneksel şarkılardan birinin adı, hem de dalgalanışı ve pürüzsüzlüğüyle şarkılar vasıtasıyla Kürt kültürünün Ortadoğu’nun farklı ruh ve tınılar arasında yaptığı esintili ve tatlı yolculuğunu anlatıyor. Kültürlerarası geçiş ve etkilenmelerin engel ve sınır tanımazlığı “Herîrê”nin, ipeğin pürüzsüzlüğünde tam ifadesini bulmuş sanki. Kürt müziğinin ruhuna duyarlı bir kadın sesi olarak Nilüfer Akbal da kültürlerin sınırlar aşırı yolculuğunu Ortadoğu kadınlarına adıyor.Ntv'de yer alan habere göre, Nam ve Ada Müzik işbirliğiyle piyasaya çıkartılan albümde Akbal’ın en gelenekselden moderne çeşitli makamlardaki şarkıları yorumlamadaki hüneri dikkat çekiyor. Albüme adını veren “Herîrê” Acem aşiran makamındayken, “Pawanekanî” ise Kürdili Hicazkar. Ayrıca Akbal albümün iki parçasının besteci ve söz yazarı olarak karşımıza çıkıyor. Albümde, Metin-Kemal Kahraman, Ayhan Evci, Jan, Kerem Gerdenzeri, Tahir Tevfik gibi önemli isimlerin bestelerinin yanı sıra, anonim şarkıları da yer alıyor. ‘Herîrê’ geleneksel müziğe onun kendine has dokusunu bozmadan yaklaşması bakımından Akbal’ın olgunluk döneminin habercisi. Geleneksel müziğin geçmişten kopup gelen yankısı çağdaş enstrümanlarla harmanlanarak bugüne ulaşıyor.Yaklaşık dört yıllık hazırlık çalışmasının ürünü olan albümde düzenlemeler Ayhan Evci, Burhan Bayar ve Nilüfer Akbal imzasını taşıyor. Albümde yer alan yedi parçanın Almanya’daki kayıt ve düzenlemeleri Ayhan Evci’ye ait.‘Herîrê’nin görsel tasarımı ise 60’lı yılların havasını taşıyor. Orhan Cem Çetin’in fotoğrafları, Baran Uğurlu’nun sanat danışmanlığında Eyüp Yurtsever tarafından kapak tasarımına uygulandı.Ortadoğu’nun Herat, Hewler, Süleymaniye, Duhok ve Şaqlawa gibi şehirlerinde Ortadoğu ve İran makamlarının damarlarıyla beslenen Kürt müziğiyle daha yakından tanışma fırsatı bulan Akbal bu aydınlatıcı karşılaşmayı Zazaca, Kurmancî ve Soranî lehçelerindeki şarkılarla kendi müziğine ustaca yansıtmayı becermiş. Akbal, Sine’den taşıdığı “Herire”si, Hewler’den taşıdığı “Şilera”sıyla “Herîrê” albümünde ona açık kulakları kucaklamayı bekliyor.