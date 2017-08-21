Kürt sanatçı Haco : Hülya Avşar'a aşık olmadım, yaptığımız klibi 35 milyon kişi izledi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- KÜRTÇE müziğin tanınmış isimleri arasında gösterilen, Civan Haco, 2012 yılında Kürtçe düet yapıp \'Esmer\' isimli şarkıya Hülya Avşar ile çektikleri klibin 35 milyon kez tıklandığını, ünlü sanatçıya aşık olmadığını söyledi.

Erbil merkezli uydudan yayın yapan Rudaw TV\'de bir programa konuk olan Avrupa\'da yaşayan Kürt sanatçı Civan Haco, yaşamı ve müzik çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye\'de ilk olarak 2003 yılında gelerek Batman\'da konser verdiğini anlatan Haco, şöyle dedi:

\"Şu anda bunu tekrarlamam mümkün değil. Çünkü \'Çözüm sürecinin\' bitmesi ile bölgede yeniden sıkıntılar yaşanıyor. Sorunların çatışma ve şiddet ile değil, konuşarak ve diyalog ile çözülmesinden yanayım ve \'Çözüm sürücenin\' yeniden başlanmasını istiyorum.\"

Civan Haco, 2012 yılında Hülya Avşar ile yaptığı Kürtçe düet ve klibin hatırlatılması ve Hülya Avşar\'a aşık olup olmadığının sorulması üzerine şunları söyledi:

\"Hülya Avşar\'a aşık olmadım. Ama Hülya Avşar iyi bir arkadaş, iyi bir dosttur. Onu seviyorum, çok muhterem bir dosttur. Birlikte düet yaptık ve klip çektik. Çok ses getiren klip 35 milyon gibi rekor bir sayıda izlenip dinlenilmiş.\"

Civan Haco, Hülya Avşar 2012 yılında Aşık Daimi\'nin ölümsüz eseri \'Ne Ağlarsın\'dan uyarlanan \'Esmer\' şarkısında Hülya Avşar ile düet yapıp klibini çekmişti. Haco, Türkiye\'ye geldiğinde, Hülya Avşar\'ın yaptığı televizyon programınada katılmıştı.



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