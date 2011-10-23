-Kürt raporu kararı alınmadı ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, 21 Ekim cuma günü yapılan son Parti Meclisi (PM) toplantısında ''herhangi bir Kürt Raporu kararı alınmadığını, toplantının böyle bir gündem maddesinin bulunmadığını bildirdi. CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Toprak, İstanbul'da sanayici ve işadamlarıyla bir araya gelerek gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hükümet'in dış politika, ekonomi ve terör konusundaki uygulamalarını eleştiren Toprak, özellikle terörün sonlandırılması konusunda ''iktidarın kafasının net olmadığını'' ileri sürdü. Toprak bir soru üzerine son Parti Meclisi toplantısında ''Kürt Sorunu'' başlıklı bir gündem maddesi bulunmadığını ifade ederek, bu konuda kabul edilmiş bir raporun da bulunmadığını bildirdi.