"Kürt partileri ittifak yaparsa AKP silinir"

AKP ile MHP’nin oluşturduğu ‘Cumhur ittifakı’nın etkisi hakkında değerlendirmelerde bulunan AZADÎ Hareketi Siyasi İşler Sorumlusu Sıdkı Zilan, “AKP’nin MHP ile ittifakından öte, 2015’ten bu yana sergilediği söylem ve eylem değişikliği dindar Kürtleri uzaklaştırdı” yorumunu yaptı. Zilan'a göre, Kürt partileri arasında bir ittifak kurulması halinde yerel seçimlerde AKP bölgede etkisizleşecek.

Zilan, "AKP yerel seçimlerde bölgeden silinir. Başkanlık seçiminde de Kürtler önemli bir rol oynayacaktır. Bu nedenle AKP’ye karşı diğer siyasi partiler de HDP ile ittifak kurmak isteyebilirler" diye konuştu.

"Büyükşehirlerde ciddi Kürt nüfusu var"

Gazete Duvar'dan Vecdi Erbay'ın haberine göre, “Kürtler sadece Kürdistan’da yaşamıyor, Türkiye’nin her yerinde, özellikle de büyük şehirlerde ciddi bir Kürt nüfusu var” diyen Zilan, AKP'nin 7 Haziran seçimlerine kadar Kürtlerden ciddi destek aldığını ve bu sayede tek başına iktidar olma şansını kazandığını belirtti. Zilan, AK Parti’nin 7 Haziran’dan sonra Kürt seçmenden aldığı desteği kısmen de olsa kaybettiğini hatırlatarak, “Bu nedenle çoğunluk kurma şansını da kaybetti” değerlendirmesinde bulundu.

Sıdkı Zilan, Kürt seçmenin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki referanduma karşı iktidarın takındığı tutum nedeniyle ciddi kırılma yaşadığını söyledi.

Sıdkı Zilan, Diyarbakır’dan örnek vererek, şunları anlattı: “Silvan’dan Ergani’ye kadar dini söylemleri olan partilere her zaman oy verildi. Necmettin Erbakan da ‘İnşallah’, ‘Maşallah’ diye konuşan Turgut Özal da bu söylemleri sayesinde oy aldılar. Kürtler siyasi olarak Kemalizm’in mağduru oldular. Dini referanslarla siyaset yapanlar da bir şekilde Kemalizm’in mağduru olduklarını dile getiriyorlardı. Kürtlerin Erbakan ve Erdoğan’a teveccüh göstermeleri, dindar insanların daha adil olabileceğine dair bir algı ve İslamcıların da Kürtler gibi Kemalizm’in mağduru olması gibi bir duygudaşlıkla ilgilidir.”

"Kürt halkı çok kırıldı"

AK Parti-MHP ittifakının bölgeye nasıl yansıyacağını sorduğumuz Zilan, şu tespitleri de yaptı: “AK Parti, söylem ve eylemleri değiştiğinden beri Kürt seçmenden uzaklaşıyor. 7 Haziran seçiminden sonra yaşananlarla birlikte AK Parti’nin Güney’deki bağımsızlık referandumu sırasında aldığı tutum, Kerkük ve en son Afrin sürecinde Kürt halkı çok kırıldı. AK Parti, ‘Bir Kürt oluşumuna izin vermeyiz’ diyor. Sınırlarında bir Arap ya da başka bir halk olmasından rahatsız değil, Kürtlerin devlet kurmasından rahatsız. Kürtler bu söylemleri, eylemleri görüyor ve çok kırılıyorlar. Buna bağlı olarak bir Kürt milli damarı genişliyor. Bu damarın genişlemesi, partilerden, örgütlerden bağımsız hatta onlara rağmen oluşuyor. Bunların içinde dindar insanlar da var.”

"Dindar insanlar HDP'ye oy verebileceklerini düşündü"

7 Haziran seçiminde AZADÎ Hareketi’nin HDP’yi desteklediğini hatırlatan Zilan, bu konuda şunları söyledi: “AZADÎ Hareketi 7 Haziran’da HDP’yi destekledi. Bunun önemi şuradadır: Dindar insanlar HDP’ye oy verebileceklerini düşündüler ve verdiler de. Eğer tarafsız kalsaydık ya da AK Parti’yi desteklemiş olsaydık dindar insanlar da uzak kalacaktı HDP’ye.”

“AK Parti MHP ile ittifak kurdu. Kürt partileri de HDP ile ittifak kurabilir mi?” sorumuza ise Sıdkı Zilan Kürtler arasındaki bir ittifakın önemli olduğunu belirterek yanıt veriyor: “Eğer Kürt partileri, siyasi örgütleri arasında bir ittifak kurulursa AKP yerel seçimlerde bölgeden silinir. Başkanlık seçiminde de Kürtler önemli bir rol oynayacaktır. Bu nedenle AKP’ye karşı diğer siyasi partiler de HDP ile ittifak kurmak isteyebilirler.”

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