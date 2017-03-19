Kürt örgütler Erdoğan'ı protesto etti, Türkiye Almanya'yı ikiyüzlülükle suçladı

Almanya'nın Frankfurt kentinde Kürt örgütlerin Cumartesi günü düzenlediği gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan protesto edildi. Türkiye, 30 bin kişinin katıldığı belirtilen gösteriye izin veren Almanya'yı ikiyüzlülükle suçladı.

Anadolu Ajansı'na göre Nevruz kutlamaları için izin alan göstericiler, Almanya'nın yasa dışı olarak kabul ettiği PKK'nın bayraklarını ve örgütün hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıdı, 16 Nisan'da yapılacak referandumda "Hayır" çağrısı yaptı.

Almanya, iki hafta önce Türk bakanların ülkede miting yapmasına izin vermemişti. Ülkede referandumda oy kullanma hakkına sahip 1.4 milyon Türkiye kökenli seçmen bulunuyor.

teröre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Frankfurt'taki gösteriyle ilgili olarak "Alman makamlarının PKK terör örgütü yandaşları tarafından 16 Nisan'da oylayacağımız anayasa değişikliklerine karşı gerçekleştirilen gösterilere izin vermesini en güçlü biçimde kınıyoruz. Yapılanlar açıkça teröre destek olmaktır" dedi.

Kalın şunları söyledi:

"Türk milletvekili ve bakanların Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızla buluşmalarına sudan sebeplerle engel olmaya çalışanların kendi terör örgütü listelerinde de bulunan PKK'ya ait sembol ve sloganlara göz yumması kabul edilemez bir uygulamadır. Bu hasmane tutumu ifade ve toplantı hürriyetiyle açıklamaya çalışanları ciddiyete davet ediyoruz. Türk milletinin seçilmiş temsilcilerinin vatandaşlarımızla buluşmasının tehlikeli olduğunu iddia edip, teröristlere meşru aktör muamelesi yapmanın izahı mümkün değildir. Yapılanlar açıkça teröre destek olmaktır."

"Esasen bugün Frankfurt'ta yaşanan skandalla birlikte bazı Avrupa ülkelerinin 16 Nisan referandumuna müdahale etmeye çalıştığını ve 'hayır' kampanyasından yana açıkça tavır koyduğunu bir kez daha müşahade ettik."