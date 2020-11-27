Kürt ninjalar tanınmak istiyor

Reuters, Irak'ın yarı otonom Kurdistan Bölgesel Yönetimi'nde kurulan 'Soran Ninja Takımı'nın hikayesine dikkat çekti.

3 ay önce kurulan 50 kişilik ekip, uluslararası tanınırlık istiyor. Ninja ekibi uluslararası yarışmalara katılmak ve dünyanın en tanınan ekiplerinden biri olmayı hedefliyor.

Erbil'e bağlı Soran'ın dağlık bölgelerinde antrenman yapan ninjalar akrobasi ve yakın dövüş teknikleri üzerine çalışıyor.

Ninja koçu Sherzad Muslih Ali, "Doğa ve kapalı salonda çalışmanın farkı şu: Salonların dört duvarı vardır ve dört duvar arasında hiçbir şey olmaz" dedi. Ali, "Doğada çalışmak daha iyidir çünkü hem zihinsel hem de fiziksel olarak iklime uyum sağlamanız gerekir. Bir ninjanın her hava durumuyla mücadele edebilmesi için soğukta, sıcakta ve ortasında çalışması gerekir" diye konuştu.

Japonyanın geleneksel dövüş sanatı üzerine çalışan Soran Ninja Ekibi, çalışmaların bağırma, ateş ve mızrakları da entegre ediyor.

Ninja nedir?

Feodal düzenin hüküm sürdüğü ortaçağ Japonyası'nda 13'üncü -14'üncü yüzyıllarda ortaya çıkan ninjalar, ninjitsu adlı üstün dövüş tekniklerine sahip bir tür paralı askerlerdi. Dağlarda yaşayan bu kişiler, özellikle sessizce halledilmesi gereken gizli işlerde, casusluk, sabotaj ve suikast konusunda uzmandılar.