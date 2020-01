'Kürt meselesini çıkaran iki zihniyet: CHP, MHP'

Mehdi Eker, AKP Kayapınar İlçe Başkanlığınca Kaplan City Salonu'nda düzenlenen''Danışma Meclisi Toplantısı''nda yaptığı konuşmada, AKP'nin kurulduğu andan itibaren Türkiye'nin birlik ve beraberliğini sağlamak ve Kürt meselesinin çözümü için çaba sarf ettiğini söyledi.

Çözüm sürecinin ardından barış ve huzura kavuşacak Türkiye'nin dünyanın en önemli ülkesi haline dönüşeceğini ifade eden Eker, bu durumda Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleri için de ''model ülke'' haline geleceğini ifade etti.

Eker, çözüm sürecinde herkesin soğukkanlılıkla, sabırla, metanetle ve şefkatle hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

''Bunu yaparsak çıktığımız bu hayırlı yolda, hayırlı sonuca ulaşırız. Bazen susarak, sadece susarak bu sürece hayırlı katkı sağlayabiliriz. Her ağzımıza geleni söylemek, her aklımıza geleni ifade etmek durumunda değiliz. Spekülasyona prim vermememiz lazım, provokasyona fırsat vermemiz lazım. Önümüze tuzaklar konabilir, daha önceden kondu, bundan sonra da konabilir. Uyanık olacağız. Herhangi bir sorunla karşı karşıya kaldığımızda dirayetle ve soğukkanlılıkla bunu aşmanın yollarını arayacağız. Bütün meselelerimizin anası bir mesele. Her şey onun gölgesinde kalıyordu, teşvik programları getiriyorduk, Diyarbakır istifade edemiyordu. Güvenlik ve terör işlerin bahanesi oluyordu. Allah'ın izniyle bu bahane ortadan kalkacak. Diyarbakır'ı kimse tutamaz, Diyarbakır Orta Doğu'nun yıldız şehri olacak. Diyarbakır'ın böyle bir birikimi ve tarihsel vizyonu var.''

'Mazlumların sesi Erdoğan oldu'

Dünyanın neresinde zulüm varsa AKP ona karşıdır diyen Bakan Eker, şunları söyledi:

''Suriye'deki zulme AK Parti karşı durdu, Suriye'deki mazlumların yanında oldu. Onlara olabildiğince bütün gücüyle yardım ve destek veriyor. Mazlumların sesi Recep Tayyip Erdoğan oldu. Türkiye, sayın Başbakanımızın liderliğinde dik durdu. Yalpalamadı, geri vitese takmadı, geri adım atmadı. Niye hakka inanıyordu, hakkın gücüne inanıyordu, zulme karşı direnişe inanıyordu. Bakın İsrail yaptığı zulüm sebebiyle, yaptığı saldırı ve haksızlık sebebiyle özür diledi. 'Türkiye'ye tazminat ödeyeceğim.' dedi, ambargoyu da kaldıracağını söyledi. Bu yanlışlığa ve zulme karşı direncin, sebatın ve metanetin, hakkı tutup kaldırmanın zaferidir. Bunun muzaffer devlet adamı, muzaffer lideri sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.''

Kardeşlik hukuku içerisinde Türkiye'de yapılan yanlışların düzeltileceğini vurgulayan Eker, ''Türkiye, demokratikleşme yoluyla, sivilleşme yoluyla attığı adımları bundan sonraki süreç içerisinde de atmaya devam edecek. Allah'ın izniyle hem içeride hem dışarıda AK Parti hakkın, haklının yanında durarak, onun sesi olacak. Mazlumun sesi olmaya bundan sonraki süreçte de devam edecek'' diye konuştu.

'Allah'tan başka da kimseden korkmuyoruz

'Türkiye'de yapılan düzenlemelerden rahatsız olan bazı kesimlerin eleştiri yaptığını vurgulayan Eker, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir kısmı varlık nedeni ortadan kalkacak diye eleştiriyor. Kürt meselesini Türkiye'de çıkaran MHP ve CHP'nin zihniyetidir. Onlar 80 senede o zihniyeti çıkarıp, o sorunu büyüttüler, beslediler, kanamalı hale getirdiler ve kansere dönüştürdüler. Şükür ki; bu asil millet, kendi içinde AK Parti kadrolarını temsilci olarak seçip, bu sorunları çözmeye talip oldu. Biz AK partililer olarak, Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle kim varsa bu topraklarda, hangi dinden hangi dilden olursa olsun bizim başımızın tacı, bizim gönlümüzün ilacı, hepsi bizim kardeşimiz. Onlarla birlikte biz bu meseleyi çözeceğiz. Allah'tan başka da kimseden korkmuyoruz. Gücümüz milletimizin duası, desteği ve sevgisinden.''

Eker, başka şehirlerde belediyelerin yaptığı bazı hizmetleri Diyarbakır'da hükümet olarak kendilerinin yaptığını vurgulayarak, ''Sadece çevre yolları bağlantısı ve kavşaklar için 300 milyon lira harcama yapılıyor'' dedi.

'Pamuk desteği'

Toplantının çıkışında pamuk destek priminin yükseltilmesiyle ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bakan Eker, kilogram başına 46 kuruş olarak verilen pamuk destek priminin, 50 kuruşa yükseltildiğini söyledi.

Pamuk üreticisinin desteklenmesi açısından bu kararı aldıklarını belirten Eker, ''Pamuk primini 46 kuruştan 50 kuruşa çıkardık. Artan maliyetlere karşı çiftçinin desteklenmesi maksadıyla böyle bir karar aldık. Zaten pamuk üreticileri de bugünlerde üretimle ilgili kararını verecek. Bu nedenle bu bilgi onlar açısından önemli'' dedi.