Kürt Konferansı'na 300 gözlemci katılacak

Kürtler açısından tarihi olarak nitelendirilen Kürt Ulusal Kongresi’nin çerçevesi netleşiyor. 600 delegenin katılacağı kongreye ABD, Rusya ve İngiltere başta olmak üzere dünya ülkelerinden 300 gözlemci katılacak.

Kongrede en önemli konu Kürtler arası birlik olarak belirlenirken, PKK’nın sınır dışına çekilmesi, çözüm süreci ve Rojava’daki durum da tartışılacak konular arasında bulunuyor. Kongreye katılacak bazı delegeler, PKK’nın silahları tümden bırakacak zeminin oluşturulması için Türkiye’ye adım atma çağrısı yapılmasını gündeme getirecek.

24-26 ağustos tarihleri arasında Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Hewler’de (Erbil) yapılacak olan kongreye Irak, İran, Türkiye ve Suriye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Kürtler katılacak. Kongreye katılımın geniş olması önemini daha da artırıyor. İslami gruplardan, farklı düşünceye sahip oluşumlara kadar geniş bir katılımın olacağı kongreye Irak Bölgesel Kürdistan Yönetimi Başkanı Mesut Barzani başkanlık edecek.

Kongreye PKK da önem veriyor. Suriye, İran ve Irak’ta PKK’ya yakınlığıyla bilinen PJAK, PYD ve PÇDK kongrede yer alacak. Kürtçe’nin farklı lehçelerine yer verilecek. Hazırlık Komitesi’ne iletilen, “Birçok lehçede açılış konuşması yapılmalı” önerisinin kabul edildiği ifade ediliyor. Buna göre açılış konuşmaları Kurmanci, Zazaki ve Gorani ile yapılacak. Kongrede Birleşmiş Milletler’de (BM) gözlemci bulunduracak.

Kürtlere BM’de gözlemci statüsü verilmesi için yapılacak olan başvurunun Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Suriye Kürtleri üzerinden yapılması düşünülüyor. BM’deki olası temsilcilerin sadece kendi yaşadıkları ülkelerdeki Kürtleri değil, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de yaşayan tüm Kürtleri temsil etmesi gerektiği düşünülüyor. Böylelikle uluslararası alanda birlik oluşturma çalışmasının ilk adımının atılması planlanıyor.



Silahlar konuşacak



Kongrede, çözüm süreci ile birlikte akan kanın durması, gelişen olumlu atmosferin daha da ileriye götürülmesi, PKK’nın sadece sınır dışına çekilmesi değil, silahlardan arınma zemininin oluşturulması amacıyla Türkiye’nin gereken adımları bir an önce atması konuları da görüşülecek. Yapılacak tartışmaların sonucunda bazı delegelerin PKK ve devlete çağrı yapacağı belirtiliyor.