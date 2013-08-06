Kürt konferansında 'Filistin statüsü' tartışılacak

Irak'ın Erbil şehrinde 24- 26 ağustos tarihleri arasında yapılacak "Kürt Ulusal Kongresi"nde Kürtlerin, Birleşmiş Milletler’de (BM) Filistin gibi gözlemci devlet statüsüne sahip olması gündeme getirilecek.

Rojava’daki gelişmelerin gölgesinde geçecek olan kongrede ağırlık olarak Kürt Ulusal Birliği ve uluslararası alanda Kürtlerin statüsünü belirlemek üzerinde durulacak. Irak, Türkiye, Suriye ve İran başta olmak üzere farklı ülkelerde yaşayan Kürtleri temsilen 500 delegenin kongreye katılması bekleniyor.



İslami parti krizi aşıldı



Remzi Budancir'in Taraf'taki haberine göre, öte yanden kongre için belirlenen tarihin Rojava’daki gelişmeler doğrultusunda değişebileceği ifade ediliyor. Birçok katılımcının, özellikle de PKK delegelerinin Rojava’daki gelişmeleri gündeme getirmesi bekleniyor.

Bölge ülkelerinin Suriye’deki olaylara yaklaşımı, Rojava’da yaşanan gelişmeler ve Kürtlerin hedef haline gelmesi başta gelen gündem maddeleri arasında yer alacak. İslami partiler kongre kontenjanına alınmadığı için daha önce tartışmalar yaşanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde kongreye İslami partilerin de katılmasına karar verilmesiyle bu kriz de aşılmış oldu. Filistin’e BM’de tanınan gözlemci devlet statüsü Kürtler için de bir model olarak tartışmaya açılacak. Katılımcıların bu konuda fikir birliği içinde olması bekleniyor.