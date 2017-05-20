Kürt iş insanı Hamdi Ulukaya ırkçı radyocuyu pes ettirdi

Dünyaca ünlü yoğurt üreticisi Chobani’nin sahibi Kürt iş insanı Hamdi Ulukaya, ırkçı sunucuya açtığı davayı kazandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Hamdi Ulukaya, aşırı sağcı radyo sunucusu ve infowars adlı internet sitesinin sahibi Alex Jones'un Müslümanlara ve kendisine yönelik iftiralarına sessiz kalmadı. Ulukaya, "Ne kendime laf ettiririm ne Müslümanlara" diyerek Chobani adına hakaret davası açınca Jones uzlaşma yoluna gitti.

Aşırı sağcı radyo sunucusu ve infowars adlı internet sitesinin sahibi Alex Jones, sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoda "Müslüman göçmenler çocuklara tecavüz ediyor" şeklinde iftira atarak Haziran 2016'da ABD'nin Idaho eyaletindeki Twin Falls kasabasında meydana gelen bir cinsel taciz olayını mültecilere yönelik bir saldırı kampanyasına dönüştürmüştü.

Jones, Nisan ayında yayınladığı videoda, Twin Falls da bulunan Chobani fabrikasını ve Chobani kurucusu Hamdi Ulukayayı mültecilere iş fırsatı sağlaması ve onlara yardım etmesi nedeniyle tecavüzcü göçmen ithal etmekle ve kasabaya suç ve tüberküloz getirmekle suçladı.

Twitter'da videonun yayılması ile Chobani'nin boykot edilmesi çağrıları yükseldi.

Geri adım attı

Buna karşılık olarak, Hamdi Ulukaya 'ne kendime laf ettiririm ne Müslümanlara' diyerek Chobani adına Jones'a hakaret davası açtı.

Hakikatın ortaya çıkması için mücadeleye girişen Hamdi Ulukaya'nın radyocuyu dava etmesiyle, Jones uzlaşma yoluna gitti.

Önceki açıklamalarında asla geri adım atmayacağını ifade eden Jones, geçtiğimiz hafta radyodaki programında Chobani hakkındaki yazılarını ve tweetlerini geri çektiğini açıkladı.

Jones, Chobani'yi, çalışanlarını ve Twin Falls halkını hatalı değerlendirdiği için pişman olduğunu söyledi.