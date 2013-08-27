Kürt hükümeti sözcüsü Dizai: PKK ile PWD'liler arasındaki çatışma endişe verici

Kuzey Irak’taki bölgesel Kürt Hükümeti, Erbil kenti yakınlarındaki Koysancak Kasabası’nda 3 PKK’lı ile örgütten ayrılan grubun kurduğu Kürdistan Yurtsever Demokratlar Partisi (PWD) üyeleri arasında çıkan çatışma ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı. Hükümet Sözcüsü Safin Dizai, "Olay bizim için endişe vericidir ve umuyoruz ki sorun yaşayan taraflar diyalog yolu ile çözüme ulaşırlar" dedi.

İhsan Dörtkardeş'in Doğan Haber Ajansı tarafından servis edilen haberine göre, Erbil yakınlarındaki Koysancak (Koya) kasabasında 23 Ağustos cuma günü saat 19.00 sıralarında, 2004 yılında PKK'dan ayrılan aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinden oluşan bir grubun kurduğu PWD ile 3 kişi arasında silahlı çatışma çıktı. PKK'lı oldukları öne sürülen bu 3 kişinin PWD'lilerin kaldığı evin dışına yerleştirilen kamerayı almaya geldikleri sırada çıkan çatışmada PWD’liler’in yaraladığı Mahmut Yıldırım, yerel güvenlik güçlerine teslim edildi. Kuzey Irak'ta yayın yapan Denge Azad isimli internet sitesinin haberine göre, soruşturmanın sürdürüldüğünü açıklayan bölgesel Kürt Hükümeti Sözcüsü Bölgesel Kürt Hükümet Sözcüsü Safin Dızai, tarafların sorunlarını diyalog yoluyla çözmelerini istedi. Dızai, önümüzdeki Eylül ayında Erbil'de yapılacak Kürt Ulusal Kongresi’nin hazırlıklarının devam ettiğini, Kürt siyasi güçlerin aynı masa etrafında toplanacaklarını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Yaşanan olay bizim için endişe vericidir ve umuyoruz ki sorun yaşayan taraflar diyalog yolu ile çözüme ulaşırlar. Kürdistan Bölge Hükümeti olarak Kürdistan Bölgesi’nin güç kullanılarak sorunların çözüldüğü yer olmasını kabul edemeyiz. Bu nedenle tüm kesimlerden aralarındaki sorunları diyalog ve birbirini kabul ederek çözmelerini istiyoruz."

PWD kurucuları arasında yer alan Ekrem Dersimi, bölgedeki önde gelen yayın kuruluşlarından Rudaw’a yaptığı açıklamada; “Bize ve ailelerimize saldıran üç kişilik grup Mahmur kampından Koya’ya (Koysancak) gönderildiler. Yaralı olarak yakaladığımız ve daha sonra Asayişe teslim ettiğimiz kişi de bizi ve ailelerimizi toplu olarak öldürmek istediklerini itiraf etti” dedi. Dersimi, arkadaşlarına yönelik geçmişte de PKK saldırıları olduğunu söyledi.

PKK’nın önde gelen sorumlularından Ahmed Deniz ise olayla hiçbir ilgileri olmadığını olayı basından öğrendiklerini ifade etti.