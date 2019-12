T24 - Bir televizyon programına katılarak eski patronu Uzan hakkında yaptığı konuşmanın ardından işten kovulan VJ Bülent, 'Ben Huysuz Virjin'le başlayan sürecin son kurbanıyım' dedi.



Çalıştığı kurumda kendisine karşı homofobik tavırların da olduğunu belirten VJ Bülent, 'Kürt hakkı varsa gay hakkı da vardır. Kürt hakları için ortalığı ayağa kaldırdılar. Nerede gayler? Nerede travestiler?" dedi.



Akşam gazetesinden Yiğit Karaahmet'in VJ Bülent'le yaptığı röportaj:



İşten çıkarılma süreciniz nasıl başladı? Bu zamana kadar hiç baskı görmüş müydünüz?

Baskıyı Uzanlar ve TMSF arasındaki Yüksel Eysen döneminde gördüm sadece. Doğuş Grubu'nda ilk başta her şey sütlimandı. Fakat son iki aydır yayına çıkmadım. Doğuş Grubu'ndan hep güzel jestler gördük ama iş ne zaman maaş gibi, mutsuz olduğumuz konulara gelince hep negatif tavırlar sergilenmeye başladı.





'Sen kimsin?' diye hakaret ettiler



İlk tartışma neden çıktı?



Yayına çıkmadığımız için konuşmaya gittiğimde, bana çok kötü davrandılar, hakaret ettiler. 'Sen kimsin? Buradaki durumu sana mı anlatacağız?' diye terslediler. Sadece çalıştığım yerdeki geleceğimizin nasıl olacağını öğrenmek istiyordum.



Kral TV, VJ'siz yayın dönemine geçmek istediği için sizi ekrana çıkarmadığını söylüyor...



Bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Şimdi ağız değiştiriyorlar. Yani VJ'siz yayına geçmek istediklerini söyleseler herhalde paspasın üstünde yatıp 'Hayır, VJ'li olacak! Ben de ekrana çıkacağım' diye yalvarmazdım.



Oray Eğin'in programında Cem Uzan hakkında konuştuğunuz için olabilir mi?



İlk başta öyle söylendi. Bant elimde. Oradaki alengirli cümlelerin hepsini Yıldo söylemiş. Şimdi, 'VJ'siz yayına geçeceğiz' denilerek tekrar ağız değişti. Beni atmak için bir bahane aradılar.



Çalıştığınız şirket içinde cinsel kimliğinizden dolayı baskı gördünüz mü?



Hayır. Şirketim son derece profesyonel bir kurumdu. Ben şahıslarla ilgili homofobi problemi olduğunu düşünüyorum. İlk günden beri kişisel olarak bana karşı böyle bir tavır var. Ben Huysuz Virjin'le başlayan sürecin son kurbanıyım.



İşten çıkarıldığınızı nasıl öğrendiniz?



İnternetten öğrendim. Çok isterdim ki birisi bana tebliğ etsin. Ancak haber bile verilmedi.



Gerekçe olarak ne gösterildi?



Bazı şeylerden rahatsız olduklarını, Oray Eğin'in programına çıktığım ve Kral TV'yi savunmadığım için işten çıkarıldığımı söylediler. Bahane aradılar.





Yatağımdan kime ne?



Bu, sizin işten kovulma davanız olmaktan çıktı artık. Birçok insan bunu Türkiye'nin girdiği muhafazakar gidişatın uzantısı olarak düşünüyor. Homofobiye karşı bir tür simge olarak görülüyor. İşlerin bu noktaya gelmesinden rahatsız mısınız?



Artık rahatsız değilim. Huysuz Virjin'in, Fatih Ürek'in sesi çıkmıyor. Şu anda Kürt hakları konuşulurken, eşcinsel hakları da konuşulsun. Bu konu insanların kiminle yattığı ya da öpüşüp seviştiğiyle alakalı değil. Kürt hakkı varsa, gay hakkı da vardır. Kürt hakları için ortalığı ayağa kaldırdılar. Nerede gayler? Nerede travestiler? Eli yüzü düzgün sıradan bir insanım. Aynı markete gidiyoruz, aynı şeyleri yapıyoruz. Kime ne benim yatakta ne yaptığımdan? Ama biliyorum ki, daha da zor bir süreç beni bekliyor. 14 yıldır çalışıyordum. Evimden çıkardılar beni. Bana bu yapılanı hiçbir zaman unutmayacağım. Her gözyaşım onların vereceği tazminatın elli bin katıdır.





Uçakta panik atak geçirdim



İşten çıkarıldığıma ilk başta inanamadım. Ertesi gün sahne programım için İzmir'e gidiyordum. Uçakta yan tarafıma baktım, haberimi okuyan bir adam var. Ön tarafta başka birisi... O kadar büyük bir acı yaşadım ki... O an anladım. Panik atak geçirdim. Bir an öleceğimi sandım.





Tilbe: Bomba koyayım istersen



- Yıldız Tilbe, 'Bomba koyayım istersen. Ya da Taksim'e çıkıp yürüyelim' dedi. Beni çok lüks bir otele götürdü, oturduk sabaha kadar konuştuk. Beni onore etmek için yaptı, ben o küçücük maaşımla o otelin parasını ödeyemem çünkü. Gülben Ergen 'Sen efendi efendi otur, benden haber bekle' dedi. Zerrin Özer ağlayarak aradı. Hande Yener'in 'Kral TV Kral'sız'

kaldı lafı benim için slogan olmuştur.





- Böyle bir kamuoyu desteği beklemiyordum. Ve tahmin de etmiyordum. Çok gururlanıyorum. Bu insanlar hassas insanlar. Hiçbir suçum yok benim. Ben ekmeğinin derdinde olan biriyim sadece. Sonuçta hayatım devam ediyor. Başka projeler üretmeye çalışırım. Gidip bir dizide rol alırım. Mahsun Kırmızıgül'ün son filminde travestiyi canlandırdım. Ben oyuncuyum. Hiçbir şey olmaz merak etmeyin, gidip bir çocuk tiyatrosuna girer orada oynarım.